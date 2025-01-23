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Общество

Несуществующие квартиры сдавали в Петропавловске

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Полицейские Северо-Казахстанской области задержали 33-летнего жителя Алматинской области, который активно "сдавал в аренду" несуществующие квартиры в городах Казахстана, в основном, в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, он размещал на популярных площадках объявления с фотографиями, взятыми из интернета, и каждому клиенту сообщал, что якобы квартирой уже заинтересовались, но за предоплату он согласен забронировать заветную жилплощадь.

Мужчина требовал от 5 до 45 тысяч тенге в качестве предоплаты, а получив деньги, блокировал номер обманутого человека и переставал выходить на связь. После кропотливого расследования полицейские передали в суд материалы по 16 эпизодам такой аферы.

Сейчас аферист осужден на четыре года условно.

Полицейские призывают людей к бдительности: не соглашаться на предоплату товаров и услуг по объявлениям в интернете, если у вас нет уверенности в добросовестности продавца.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появилась новая ипотечная программа.

Аксинья Титова
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