В США назвали бой Уайлдера и Фьюри самым важным в мире бокса

Боксеры-тяжеловесы поборются за звание чемпиона мира.

Американское издание The New Yorker назвало предстоящий бой британского боксера Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера самым долгожданным событием в боксерском мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на Иносми.ру.

Согласно информации в статье, поединок тяжеловесов, который состоится в Лас-Вегасе, является одним из самым популярных после поединка Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, который состоялся в 2015 году.

Издание отмечает, что бой Уайлдер - Фьюри является экономическим экспериментом, так как крупные телевизионные компании планируют запустить платную подписку на просмотр боя в размере 80 долларов. Во время трансляции боя Мейвезер - Пакьяо право на просмотр американской трансляции матча купили более четырех миллионов человек.

Ведущий аналитик американской спортивной медиакомпании ESPN Макс Келлерман назвал Уайдлера "самым сокрушительным нокаутирующим ударом в истории бокса". Тем временем промоутер Фьюри и ветеран американского бокса высказался о своем подопечном, как о "самом эффектном боксере из числа тех, кого знал со времен Али".

19 февраля в среду вечером на политических дебатах представителей демократической партии сенатор Эми Клобушар пошутила про бой Уайлдер - Фьюри, заявив, что кандидатам на пост президента 2020 Майклу Блумбергу и Берни Сандерсу стоит туда поехать, намекая на то, что поединок стал очень популярным событием в медиа-сфере.

Британец Фьюри одержал в своей карьере 29 побед и 20 из них - нокаутом. Американец Уайлдер 42 раза добивался успеха на ринге и 41 раз отправлял своих соперников в нокаут.

Боксеры-тяжеловесы поборются за звание чемпиона мира.

Предыдущая встреча Фьюри и Уайлдера прошла в 2018 году и закончилась вничью раздельным судейским решением.

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