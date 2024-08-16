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Официально названа дата боксерского боя-реванша между Усиком и Фьюри

Бокс Матч-Реванш, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 14:39 Фото: Instagram/usykaa
Второй поединок между знаменитыми боксерами тяжеловесами, украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря, сообщает Zakon.kz.

Встреча пройдет в Саудовской Аравии. Эту новость распространил в своих соцсетях председатель Главного управления развлечений арабской страны – Турки Аль эш-Шейх.

Первый бой между боксерами прошел 19 мая этого года также в Саудовской Аравии. Тот поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.


Самое интересное в той встрече было в девятом раунде, когда Александр Усик отправил соперника в нокдаун, а впоследствии выиграл это противостояние вердиктом арбитров.

С того времени Усик пока еще остается непобежденным боксером, а Фьюри тогда потерпел первое поражение в карьере.

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