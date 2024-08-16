Официально названа дата боксерского боя-реванша между Усиком и Фьюри
Встреча пройдет в Саудовской Аравии. Эту новость распространил в своих соцсетях председатель Главного управления развлечений арабской страны – Турки Аль эш-Шейх.
FURY VS USYK 2— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 16, 2024
REIGNITED ... 21-12-2024🥊🔥💪🏻
Первый бой между боксерами прошел 19 мая этого года также в Саудовской Аравии. Тот поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.
Самое интересное в той встрече было в девятом раунде, когда Александр Усик отправил соперника в нокдаун, а впоследствии выиграл это противостояние вердиктом арбитров.
С того времени Усик пока еще остается непобежденным боксером, а Фьюри тогда потерпел первое поражение в карьере.