Официально названа дата боксерского боя-реванша между Усиком и Фьюри

Второй поединок между знаменитыми боксерами тяжеловесами, украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря, сообщает Zakon.kz.

Встреча пройдет в Саудовской Аравии. Эту новость распространил в своих соцсетях председатель Главного управления развлечений арабской страны – Турки Аль эш-Шейх.

FURY VS USYK 2

REIGNITED ... 21-12-2024🥊🔥💪🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 16, 2024

Первый бой между боксерами прошел 19 мая этого года также в Саудовской Аравии. Тот поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.





Самое интересное в той встрече было в девятом раунде, когда Александр Усик отправил соперника в нокдаун, а впоследствии выиграл это противостояние вердиктом арбитров.

С того времени Усик пока еще остается непобежденным боксером, а Фьюри тогда потерпел первое поражение в карьере.