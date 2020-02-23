"Мы не смогли спасти всех": рассказ об эвакуации геев из Чечни

Активисты успели спасти более 150 геев и лесбиянок из Чечни.

Ольга Баранова вместе с другими активистами успела спасти более 150 геев и лесбиянок из Чечни, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

26 февраля на кинофестивале Берлинале состоится первый европейский показ фильма "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya) американского режиссера Дэвида Франса. Фильм, в котором есть и съемки скрытой камерой в самой Чечне, не рассказывает о причинах "охоты" на геев. Он - о судьбах людей - тех, кому удалось сбежать за границу; тех, кто помогал это делать, порой рискуя жизнью, и тех, кого спасти не удалось.

Это документальное кино о том, как московские ЛГБТ-активисты "эвакуировали" геев и лесбиянок из Чечни в период с февраля 2017 года.

Именно тогда в Чечне началась скрытая кампания против представителей ЛГБТ. Из-за подозрений в гомосексуальности многие из них подверглись избиениям, содержались в тайных тюрьмах или даже были убиты (в том числе родственниками, речь идет об "убийствах чести").

В апреле 2017 года все это началось в Чечне (преследование геев). Первые люди приехали в Москву. У нас была определенная система. Некоторые сразу уезжали (за границу), некоторые оставались. Надо было действовать быстро, за 4 дня я открыла "шелтер". Он работает и сейчас, это убежище для всех представителей ЛГБТ, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - рассказала Ольга Баранова.

Кроме проживания и питания, там имеется юридическая и психологическая консультация. Первый "шелтер" вмещал до 10 человек. Позже для них начали снимать дополнительно квартиры в Москве, во время пика таких квартир было 5.

Затем мы вместе с "Новой газетой" организовали встречу с посольствами. Мы решили, что других вариантов нет - людей надо вывозить из России. На первую встречу пришли представители 16 посольств. Мы попросили визы для активистов. Сразу нам ничего не дали, сказали, что это не они решают. Но позже визы все-таки начали давать, - объяснила она.

Самой Ольге Барановой пришлось бежать из РФ из-за угроз со стороны чеченских силовиков.

Нельзя сказать, что мне кто-то нож подставил к горлу. Но риски были высокие, что угрожать не будут, а сразу убьют. Родственники беженцев или силовики. Чеченские силовики - они безбашенные, у них есть доступ к базам МВД. Для них девушки - это вещь, а я как будто у них украла их вещь, - призналась она.

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