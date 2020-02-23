Казахстанец Данияр Кайсанов стал чемпионом Азии по вольной борьбе
Казахстанец завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.
Фото : zhanaqorgan-tynysy.kz23 февраля 2020, 19:44
Казахстанец Данияр Кайсанов стал чемпионом Азии по вольной борьбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Чемпионат проходил в Нью-Дели. Казахстанец завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.
В финальной схватке против него на ковер вышел Джитендер из Индии.
Первым баллы заработал Данияр, проведя контратаку - 2:0. Затем соперник сумел сократить отставание в счете. На перерыв борцы ушли при 2:1.
Сразу после возобновления схватки Кайсанов заработал еще балл - 3:1. В итоге "золото" у Данияра.
Теперь в активе команды Казахстана четыре медали. Днем ранее наши борцы завоевали три "бронзы".
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