Казахстанец завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.

Казахстанец Данияр Кайсанов стал чемпионом Азии по вольной борьбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпионат проходил в Нью-Дели. Казахстанец завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.

В финальной схватке против него на ковер вышел Джитендер из Индии.

Первым баллы заработал Данияр, проведя контратаку - 2:0. Затем соперник сумел сократить отставание в счете. На перерыв борцы ушли при 2:1.

Сразу после возобновления схватки Кайсанов заработал еще балл - 3:1. В итоге "золото" у Данияра.

Теперь в активе команды Казахстана четыре медали. Днем ранее наши борцы завоевали три "бронзы".

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