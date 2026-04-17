Казахстанец стал чемпионом Азии по дзюдо в Китае

Казахстанец Адилет Алмат стал победителем чемпионата Азии по дзюдо в Ордосе (Китай). Дзюдоист завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг, сообщает Zakon.kz.

В финале Адилет Алмат одержал победу над Сомоном Махмадбековым из Таджикистана.

Добавим, что ранее в этой же весовой категории Абылайхан Жубаназар стал третьим. Также "бронзу" на ЧА завоевала Эсмигуль Куюлова (до 63 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанский таэквондист Алидар Абдукаримов завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира.