Рамзан Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в Казахстан

23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей с Северного Кавказа в Казахстан и Кыргызстан.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в Сибирь и Казахстан, которая случилась 76 лет назад, передает zakon.kz

Сегодня скорбная дата в нашей истории. 76 лет назад по приказу проклятого Иосифа Сталина чеченский и ингушский народы подверглись жестоким и бесчеловечным репрессиям. Женщины, дети, престарелые люди были изгнаны из родных домов, лишены всего, что нажито и построено, погружены в вагоны-скотовозы, отправлены в Сибирь и казахстанские степи. Каждый из них был виноват только в том, что родился в чеченской и ингушской семье. Тысячи погибших по дороге, сотни тысяч скончавшихся от холода, голода и тифа, огромное количество взрослых и детей, отправленных по надуманным мотивам на Колыму… Абсолютно никаких причин для политической репрессии народа не было и не найдено за прошедшие годы. Обвинения в сотрудничестве с оккупантами беспочвенны, ибо ни один квадратный метр нашей земли не был захвачен фашистами. Наоборот, почти 50 тысяч уроженцев республики мужественно сражались, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы. Только за первые десять дней войны в добровольцы записались почти 20 тысяч человек. Но при этом в документах о присвоении звания Героя или вручения орденов чеченцев записывали в другие соседние народы…Боль депортации никогда не сотрется из нашей памяти, - написал он.

Кадыров призвал "смотреть вперед, думать и заботиться о будущем детей и внуков, учиться, осваивать науки, развивать экономику, закладывать прочный фундамент под мирное и счастливое будущее новых поколений". Также глава Чечни напомнил, что руководство России неоднократно осудило приказ Сталина, были приняты документы о реабилитации жертв политических репрессий.

23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей с Северного Кавказа в Казахстан и Кыргызстан. По разным оценкам было выселено от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей. В ходе выселения в первые годы после него погибли примерно 100 тысяч чеченцев и 23 тыс ингушей.

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