Не только выжили, но и пустили корни: Почему чеченский аксакал считает Казахстан родной землей

23 февраля 2024 года исполняется 80 лет, как чеченцы и ингуши были депортированы в Казахстан и Центральную Азию. В 1944 году в нашу республику выслали 420 тысяч их семей, из них в Кызылординскую область - 26 924 человека.

Оторванные от родных мест, брошенные в бескрайние приаральские степи, они не только выжили, но и пустили глубокие корни на казахской земле, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кызылординцу Муме Закаеву 97 лет. Когда ему было 16, его семью, как и тысячи других чеченских семей, депортировали в Казахстан. Из горного селения Варандой под Грозным их привезли в Шиелийский район Кызылординской области.

"Я до сих пор помню тот день 23-го февраля. Холодно было на улице, снег шел. Мы были дома и не подозревали о том, что с нами произойдет этот ужас. Утром нас подняли солдаты, они заходили во все дома, кричали, чтобы мы поднимались, выходили на улицу. Сказали, что нам дают всего 15 минут на сборы, и нам нужно уезжать. Никто ничего не объяснял, куда мы едем и зачем. Многие из нас не знали русского языка, нам переводили те, кто знал. Многих солдаты выгоняли насильно, заламывали руки. Позже я узнал, что многих хозяев домов заставили написать заявления о добровольном переселении в Казахстан. Солдаты собрали стариков, женщин, детей, кричали, заставляли лезть в грузовики и привезли на территорию местной школы. Там нас держали два дня. На третий день отвезли в Грозный и приказали садиться в вагоны для перевозки для скота. Ни отопления, ни еды не было, вагоны продувал ветер, а холод пробирал насквозь", - вспоминает те дни Мума Закаев.

Аксакал в эту дорогу отправился вместе с тремя сестрами. Отца его перед высылкой отправили в трудовую армию, мать, сестра и брат к тому времени уже умерли. Поэтому Мума заменил своим сестрам родителей. Поездка была трудной, людей в пути кормили один раз в день - солдаты приносили немного хлеба и супа, но на всех еды не хватало. На редких коротких остановках людям разрешали сходить по нужде. Многие в тех вагонах умирали от разрыва мочевого пузыря, так как в вагоне не было туалета, люди болели и голодали.

В этих вагонах депортированных везли до 12 марта. Почти 20 дней добирались они до места, куда их отправили на верную погибель. В итоге они прибыли на станцию Шиели Шиелийского района. Несмотря на то, что наступила весна, было холодно, и приехавшие налегке люди мерзли.

"На третий день нашего пребывания в Шиели нам сказали идти в баню. После этого пришел председатель колхоза, начальники разных учреждений, стали спрашивать, кто, чем занимался ранее и на какой работе может работать? Наши мужчины и женщины пошли на работу в колхоз, трудились все, делали все, что говорили нам. Нам выдавали еду, одежду, но ее не хватало на всех. Местное население делилось с нами, можно сказать, последним. Ведь казахи сами тогда жили бедно – все трудились во благо Победы и отправляли все на фронт", - рассказывает аксакал.

Шли годы. Люди привыкали к жизни в степях Казахстана. Даже в такой безнадежности, тоскуя по родным горам, они выживали, трудились, женились и растили детей. Чтобы хоть как-то утолить тоску по родине, чеченцы стали проводить танцевальные вечера - ловзар. После работы в колхозе, уставшие, приходили они на ловзар, чтобы пообщаться между собой, попеть народные песни и танцевать лезгинку. Длились эти встречи чуть ли не до утра. Никто не хотел расходиться, но нужно было возвращаться к работе.

На одном таком музыкальном вечере Мума встретил свою судьбу. Красавица Амита стала его спутницей на всю жизнь. Девушка родилась в 1930 году, рано осталась сиротой. Была депортирована из села Большие Варанды вместе с братом в Шиели. Молодые решили пожениться. Свадьбы богатой не было. Зато жизнь у них была дружной. Молодая жена вела хозяйство, а он работал в колхозе. В браке они родили и воспитали 6 детей. Со временем они переехали в аул Байгакум. Там Мума продолжал трудиться, семья выращивала скот, держала огород. В 1953 году умер Сталин, и чеченцам и ингушам разрешили вернуться на свою Родину, в Чечено-Ингушскую ССР. Были те, кто вернулся назад, но Мума Закаев остался в ауле Байгакум.

"Мне почти 100 лет. Я живу в Казахстане 80 лет и считаю эту землю родной, и благодарю Аллаха за то, что он дал мне эту жизнь. Ничего плохого я не видел в Казахстане - мы вместе работали с казахами, все невзгоды мы делили вместе. На этой земле родились мои дети, внуки, правнуки. Только одна моя дочь переехала в Грозный, остальные живут в Казахстане - в Кызылорде и в области. Я часто езжу в Грозный к дочери, нахожусь у нее подолгу, но все равно возвращаюсь в Кызылорду, ведь это мой дом, здесь мое сердце. Хочу, чтобы на нашей земле был мир, и никогда не повторилась та страшная депортация, не гибли люди ", — продолжает аксакал.

В Кызылординскую область в годы депортации прошлого века были высланы тысячи чеченцев, ингушей, карачаевцев, крымских татар, турков-месхетинцев, калмыков, немцев, корейцев.

"Политика СССР в отношении этих народов была уничтожительной. Тысячи погибших людей были ни в чем не виноваты. Но им пришлось стать жертвами политических игр, которые ничем нельзя оправдать. Правительство СССР до 1949 года проводило депортацию. Оно загубило тысячи жизней, бросив их на лишения, голод, холод ", - говорит кандидат исторических наук, руководитель центра "Ассамблея народа Казахстана" Айтжан Оразбаков.

Сейчас в Кызылординской области работает 11 этно-культурных центров, в том числе и чечено – ингушский центр "Вайнах". Активисты центра участвуют во всех городских и областных мероприятиях. Чеченская диаспора региона вносит большой вклад в развитие области. Представители различных национальностей, связанных общей судьбой и историей, создали крепкий фундамент казахстанской дружбы. Кызылординская земля стала ярким примером, как можно жить в дружбе разным национальностям. Не просто жить, а еще учить государственный язык, не забывать свою культуру, растить детей в любви и патриотизме к своей родине.