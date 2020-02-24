В столице и семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Нур-Султане ночью и утром 24 февраля сохраняется туман.

В семи регионах Казахстана прогнозируют штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", 24 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем местами метель, ветер южный 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер южный 15-20 м/с.

Кроме того, в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 18 м/с. В Актобе ожидается гололед.

Также в Акмолинской области местами сохраняется туман. В Нур-Султане ночью и утром 24 февраля сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %.

24 февраля в Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

Метеорологи отмечают, что в Кокшетау ночью и утром сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %.

24 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области также ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер южный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %

24 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер южный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман. Ветер южный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

С прогнозом погоды на 24 февраля можно ознакомиться по ссылке.

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