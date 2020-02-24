Дети написали письмо отцу-полицейскому, которого отправили в Кордайский район
Их отец находится в Кордайском районе с 7 февраля.
Фото : Полиция Жамбылской области24 февраля 2020, 10:14
Дети написали письмо отцу-полицейскому, который находится в Кордайском районе вот уже две недели, передает zakon.kz.
Пресс-служба полиции Жамбылской области опубликовала трогательное письмо полицейскому Жарасхану Акбердиеву, которого отправили служить в Кордайский район.
Дорогой папа, мы скучаем по тебе сильно-сильно. Папа, ты сильный и добрый. Давай возьмем белый или черный джип, - написала его дочь.
Дорогой папа, мы скучаем по тебе сильно. Папа, ты заботливый и добрый, и мы все тебя ждем, - написал сын.
В полиции напомнили, что Акбердиев и его коллеги с 7 февраля находятся в Кордайском районе.
Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля. По официальным данным, погибли 11 человек, пострадали 185. Сгорело 39 домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.
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