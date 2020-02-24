В Зайсане после волнений назначили нового акима

Ранее Серик Зайнулдин уже был акимом Зайсанского района.

Новым акимом Зайсана стал Серик Зайнулдин. Прежнего главу Зайсанского района Серика Актанова сняли с должности после волнений из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Egemen.kz.

20 февраля аким ВКО Даниал Ахметов прибыл в Зайсан после того, как жители вышли на улицы, чтобы выразить возмущение слухами о решении властей обследовать больных коронавирусом в местной больнице. Глава области призвал не верить недостоверной информации. Местные жители на встрече с ним рассказали, что во время волнений ждали акима района с 15:00, но пришел он к 11 ночи.

Местные власти не считаются с народом, - сказали они.

И вот сегодня, 24 февраля, в Зайсане сменился аким. Им стал Серик Зайнулдин, который возглавлял район с 2010 по 2013 годы. Ахметов официально представил Зайнулдина, добавив, что вернется в Зайсан через 10 дней.

Серик Зайнулдин родился 25 февраля 1964 года в городе Зайсан. Окончил Семипалатинский зооветеринарный институт. В разные годы работал зоотехником, начальником Зайсанского районного управления сельского хозяйства, заместителем акима Зайсанского района, затем его повысили до акима Зайсанского района. С 2013 года работал акимом Урджарского района. Женат, отец троих детей.

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