Раскрыты подробности убийства двух женщин в Рудном

21 февраля преступник сходил на водоем и приготовил лунку, чтобы избавиться от предметов преступления.

Начальник УП Рудного Алик Бажикбаев рассказал подробности двойного убийства, передает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

21 февраля в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее 68-летняя бабушка и племянница не отвечают на звонки. После поступления сообщения полицейские направились по месту жительства пропавших.

В квартире никого не было. Одна из потерпевших была инвалидом и передвигалась в коляске. Были приняты меры по поиску женщин. Было изъято видео с камер наблюдения и системы «Автоураган». Начали отрабатывать все автомобили. Это около 40 авто. Каждого водителя стали приглашать. 22 февраля около 4 утра установили возможный адрес, куда мог прибыть подозреваемый. В 6 утра провели задержание. Подозреваемый сразу дал признательные показания. Мы успели оперативно сработать. 21 февраля преступник сходил на водоем и приготовил лунку, чтобы избавиться от предметов преступления, — сообщил Алик Бажикбаев.

Других подробностей полицейские не могут сообщить.

В соцсетях сообщали, что тела пропавших женщин были расчленены.

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