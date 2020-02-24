Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Раскрыты подробности убийства двух женщин в Рудном

21 февраля преступник сходил на водоем и приготовил лунку, чтобы избавиться от предметов преступления.

Фото : Алау24 февраля 2020, 13:40

Начальник УП Рудного Алик Бажикбаев рассказал подробности двойного убийства, передает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

21 февраля в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее 68-летняя бабушка и племянница не отвечают на звонки. После поступления сообщения полицейские направились по месту жительства пропавших.

В квартире никого не было. Одна из потерпевших была инвалидом и передвигалась в коляске. Были приняты меры по поиску женщин. Было изъято видео с камер наблюдения и системы «Автоураган». Начали отрабатывать все автомобили. Это около 40 авто. Каждого водителя стали приглашать. 22 февраля около 4 утра установили возможный адрес, куда мог прибыть подозреваемый. В 6 утра провели задержание. Подозреваемый сразу дал признательные показания. Мы успели оперативно сработать. 21 февраля преступник сходил на водоем и приготовил лунку, чтобы избавиться от предметов преступления, — сообщил Алик Бажикбаев.

Других подробностей полицейские не могут сообщить.

В соцсетях сообщали, что тела пропавших женщин были расчленены.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты