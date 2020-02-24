Новое направление волонтерской деятельности стартует в Казахстане

Это самые обычные молодые парни и девушки- студенты, а также сотрудники, преподаватели ВУЗов. Все они участвуют не потому, что их заставили, а делают это от чистого сердца.

В Алматы состояся республиканский съезд волонтеров "Ізгілік елшісі – Акселератор добра", на котором было объявлено о запуске нового направления волонтерского движения в Казахстане: "Волонтерство по оказанию правовой помощи". Также волонтеры подвели промежуточные итогов и обозначили планы работы на 2020 год, передает zakon.kz.

Волонтерский проект "Ізгілік елшісі – Акселератор добра" несколько лет назад стартовал в Институте Сорбонна-Казахстан при КазНПУ имени Абая. На сегодня проект стал масштабным, достиг больших результатов, задействовано очень много волонтеров, среди которых не только студенты большинства ВУЗов, расположенных в Алматы, но и волонтеры из всех 17 регионов Казахстана.

Это самые обычные молодые парни и девушки- студенты, а также наши сотрудники, преподаватели ВУЗов. Все они участвуют не потому, что их заставили, а делают это от чистого сердца, бескорыстно, честно, долгие месяцы работают в этом направлении, - рассказала Руководитель республиканского волонтерского движения "Акселератор добра" Айнур Сабитова.

Сейчас более 3,5 тыс. волонтеров оказывают поддержку по самым разным направлениям, основной акцент на социальной сфере.

2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера, и "Акселератор добра", внимательно прослушав выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева, отметило для себя еще важное направление, о необходимости развития которого в Казахстане упомянул Глава государства.

Президент РК определил 7 основных направлений волонтерской деятельности и сделал акцент на том, чтобы в Казахстане волонтеры-юристы были бы активнее и сделали прорыв, более активно работали бы в оказании юридических консультаций. Нас это вдохновило. Я - юрист, среди нас много юристов-волонтеров из числа преподавателей. Сегодня в Казахстане существует очень много юридических фирм, которые и без этого оказывают поддержку малоимущим, лицам. Но существует некая разрозненность, и было необходимо именно в Год волонтера объединиться и работать в этом направлении, - добавила Сабитова.

Многие госструктуры уже откликнулись на эту инициативу: это и органы юстиции, и Союз казахстанских юристов, которые будут на безвозмездной основе оказывать юридическую поддержку для малоимущих. Бесплатные площадки для волонтеров "Акселератора добра" уже предоставили "Казпочта" и филиал "Правительства для граждан" по городу Алматы.

Акимат Алматы также всецело поддерживает волонтерское движение. Глава мегаполиса уже провел встречу с представителями волонтерских организаций, выслушал предложения и пожелания, а также объявил, что в Алматы появится Дом волонтера.

Год волонтера дает новые возможности для усиления волонтерского движения в нашем городе на благо горожан. Первый Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев не зря сказал, что "перед новым поколением открыты все двери и все пути". Я считаю, что Год волонтера открывает новые возможности для всех нас. Президент Касым-Жомарт Токаев определил 7 направлений волонтерского движения. Акиматом составлен городской план мероприятий на 2020 год, и многие предложенные молодежью инициативы вошли туда, и это предложения волонтесрких и студенческих организаций, - сказал Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров

В городе создан штаб по организации работы волонтеров. Замакима в своем обращении к участникам съезда предложил подключить представителей "Акселератора добра" к городским волонтерским мероприятиям.

Будут функционировать школы волонтеров, где будут проводить обучение по социальному, спортивному, экологическому, юридическому, корпоративному волонтерству. Приглашаю всех вас активно работать вместе. Если вам есть, что добавить к нашему плану мероприятий, мы готовы внести эти предложения, - добавил Бабакумаров.

Фонда Первого Президента – Елбасы оказывает поддержку идеологическую. Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента – Елбасы Игорь Рогов, юрист по образованию и бывший председатель Конституционного Совета РК отметил, что инициатива "Акселератора добра" о масштабной и всеобъемлющей юридической помощи со стороны волонтеров должна принести большую пользу как самим волонтерам-юристам, так и всем казахстанцам.

"Здесь предполагается, что волонтерская работа будет носить системный и всеобъемлющий характер. О чем идет речь? Волонтеры будут читать лекции, давать консультации населению, нуждающимся в правовой помощи, помогать составлять различные процессуальные документы и даже, не исключено, осуществлять представительство в суде", - пояснил Рогов.

В отличие от прошлых лет, сейчас в Гражданско-процессуальном Кодексе РК записано, что представители только тех организаций, общественных и других структур могут быть представителями в суде, в уставе которых записана такая функция.

В уставе "Акселератора добра" это записано, поэтому я полагаю, что они смогут обращаться. На первом этапе, хотя бы, они смогут помочь правильно составить исковое заявление, рассказать для пенсионеров или лицам с ограниченными возможностями, куда они могут обратиться, собрать необходимые документы, представлять их интересы в государственных органах и в суде. Уголовное, конечно, вряд ли, поскольку для участия в уголовном процессе необходимо, чтобы был адвокат, который имеет соответствующую лицензию. Скорее, речь идет о гражданско-правовых, административно-правовых вопросах, - заключил Игорь Рогов.

Также он привел пример российской Казани, где волонтеры-юристы помогали наводить порядок в городе, с помощью законных механизмов заставляя городские коммунальные службы вовремя чистить снег, асфальтировать дороги, благодаря чему не только улучшилась городская среда, но и сами студенты-юристы получили хорошую практику.

На съезде, помимо алматинских волонтеров и делегатов из всех 17 регионов страны, приняли участие ректоры КазНУ имени Аль-Фараби, КазНАУ, председатель филиала МК "Жас Отан", председатель ОФ "Almaty volunteers", представитель РОО "Казахстанского союза юристов", а также известные кинематографисты.

Альберт Ахметов

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