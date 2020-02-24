Скандал с хоккейными кружками на Almaty Arena набирает обороты

Исключение детей из кружков прокомментировала депутат.

На правчасе в Мажилисе Парламента депутата Ирину Смирнову возмутила ситуация, возникшая вокруг пользования льдом в Almaty Arena маленькими хоккеистами. Их родителям выслали уведомление, что им запрещено посещать ледовую площадку, передает корреспондент zakon.kz.

На прошлой неделе после сообщения акиму Алматы о завышении цены за пользование льдом в Almaty Arena для маленьких хоккеистов, дети, задавшие вопросы, получили уведомление о том, что им запрещается посещать ледовую арену. О том, что они исключены. Стоит ли отдавать объекты таким управляющим? Необходимо определить индикаторы, которые будут демонстрировать большую доступность для населения, если же задача управляющего в извлечении прибыли, спортобъект надо изымать от такого управляющего, - считает депутат.

По словам министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой, все управляющие спортобъектами должны придерживаться условий, на основе которых им передают эти объекты.

Согласно нормативам несколько лет уже как передали компетенцию по финансированию и руководству объектов, которые находятся на местном уровне, местным исполнительным органам - акиматам. И они, когда передают бизнесменам в доверительное пользование, должны и обязаны отрабатывать условия, в которых действительно для массовых видов спорта и для населения эти объекты должны быть достижимыми. На самом деле идет нарушение правил и нарушение закона. Этот отдельный факт, конечно, нами будет взят на заметку и в любом случае будем решать вопрос, - заверила она.

Ранее в Управляющей компании ТОО M-Line Property Management прокомментировали ситуацию с формирование стоимости кружков в указанных спортивных объектах.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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