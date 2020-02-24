Запретить финансировать из бюджета профессиональный спорт предложил депутат

Давайте финансировать детско-юношеский футбол, стадионы, инфраструктуру, но не этих вот товарищей с окладом по 5 млн евро - Перуашев.

Фото : akzhol.kz

На правчасе в Мажилисе Парламента депутат Азат Перуашев предложить запретить финансировать профессиональный спорт из бюджетных средств, передает корреспондент zakon.kz. Мы считаем, что нужно запретить акимам финансировать профессиональный спорт из бюджетных средств. Хватит уже. До 80% средств, выделяемых в регионах, уходит на футболистов. Сколько можно? Я приведу пример, вот недавно была информация, что за 5 млн евро подписал какого-то там спортсмена. Давайте законодательно запретим тратить бюджетные средства на поддержку профессиональных клубов. Давайте финансировать детско-юношеский футбол, стадионы, инфраструктуру, но не этих вот товарищей с окладом по 5 млн, - сказал Перуашев. По его словам, профильное ведомство должно первым делом быть заинтересованным в развитии массового спорта, а не в трате денег на поддержку профклубов. На мой взгляд, наше Минкультуры и спорта должно заниматься только развитием массового спорта. Спорт высоких достижений, олимпийские игры оставьте наконец-то Национальному олимпийскому комитету - ему передали федерации, у него есть соответствующее финансирование. Профессиональный спорт пусть финансирует бизнес, нацкомпании, раз они такие профессионалы пусть сами зарабатывают, пусть доказывают, что они профессионалы, - подчеркнул депутат. Оксана Скибан, Нур-Султан

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