Депутат предложил запретить коррупционерам выезд за рубеж
Депутат отметил, что задача антикоррупционного законодательства должна быть не только в наказании, посадке в тюрьму и так далее, но прежде всего в обеспечении возврата народу, государству и стране тех сумм, которые были похищены коррупционерам.
"Как показывает опыт работы по возврату капиталов, самой эффективной мерой является запрет на выезд за рубеж. Нередко крупные коррупционеры не в конвертах получают деньги, а выводят их в офшорные зоны, затем перепрятывают, и найти их становится невозможно. Иногда наши правоохранительные органы даже не знают, сколько средств у них есть и где они находятся. Эти деньги всегда можно перепрятать. Эти товарищи потом получают какие-то сроки, затем выходят либо по УДО, либо по замене на штрафы. И уезжают за рубеж к тем наворованным миллиардам, которые они никогда в жизни не заработали бы", – заявил он.
По его словам, задача – вернуть эти деньги, поэтому он предлагает коррупционерам, даже отсидевшим сроки, запретить выезд за рубеж, чтобы они не могли уехать к тем миллиардам, которые украли у народа и спрятали в офшорах.
"Если они будут вынуждены жить здесь, то они начнут возвращать эти деньги обратно в страну, если захотят ими воспользоваться. Но, к сожалению, госорганы не поддерживают эту поправку. Наконец-то, в рамках другого законопроекта, параллельно идущего, в рамках Уголовно-процессуального кодекса нормы получили положительное заключение правительства, но однако Минюст выступил против, а другие госорганы, включая Генпрокуратуру, поддержали ее, но рабочая группа отложила принятие этой нормы. В связи с этим у меня вопрос: если мы внесем эту поправку в ваш законопроект, готовы ли вы поддержать ее, чтобы эти деньги возвращались в нашу страну?" – озвучил он.
Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов ответил, что вопрос актуальный, и есть комитет по возврату активов, есть ряд возвращенных средств.
"Давайте будем отрабатывать и смотреть. В целом надо исходить из самих себя. Любое коррупционное преступление и хищение должно расцениваться как предательство. Соответственно, все эти нормы мы должны рассматривать. И если необходимость будет, и поддержка, то будем их внедрять", – предложил он.
Перуашев заявил, что его не удовлетворяет такой ответ.
"Эти ваши общие рассуждения общие о том, что надо начинать с себя и так далее… Я говорю о конкретных вещах. Когда коррупционер признан судом и осужден, ему дают 8 лет, но через 2 года он выходит по замене. Даже в рамках возврата капитала выяснилось, что это самая эффективная мера. Они ходят спокойно, пока им не запретят выезд за рубеж. Только тогда начинают бегать и искать выходы. Это оказалась самая эффективная мера оказалась, и вы об этом знаете. Тем более, есть положительное заключение правительства", – озвучил Перуашев.
Депутат предложил обходиться не общими рассуждениями, а принимать конкретные шаги.
"Спасибо, вы опытный депутат. Но мне одному что ли принимать решение? Я еще раз подчеркиваю, что мы должны все это обсудить, вопросов нет. Но есть же соответствующие процедуры", – сказал Саркулов.
Ерлан Кошанов поручил проработать этот вопрос до второго чтения.
Ранее стало известно, что реестр коррупционеров разработают в Казахстане.