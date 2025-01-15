Депутат предложил запретить коррупционерам выезд за рубеж

Депутат Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса 15 января 2025 года озвучил предложение запретить коррупционерам выезд из Казахстана. Он считает, что если они будут вынуждены жить здесь, то начнут возвращать эти деньги обратно в страну, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что задача антикоррупционного законодательства должна быть не только в наказании, посадке в тюрьму и так далее, но прежде всего в обеспечении возврата народу, государству и стране тех сумм, которые были похищены коррупционерам.

"Как показывает опыт работы по возврату капиталов, самой эффективной мерой является запрет на выезд за рубеж. Нередко крупные коррупционеры не в конвертах получают деньги, а выводят их в офшорные зоны, затем перепрятывают, и найти их становится невозможно. Иногда наши правоохранительные органы даже не знают, сколько средств у них есть и где они находятся. Эти деньги всегда можно перепрятать. Эти товарищи потом получают какие-то сроки, затем выходят либо по УДО, либо по замене на штрафы. И уезжают за рубеж к тем наворованным миллиардам, которые они никогда в жизни не заработали бы", – заявил он.

По его словам, задача – вернуть эти деньги, поэтому он предлагает коррупционерам, даже отсидевшим сроки, запретить выезд за рубеж, чтобы они не могли уехать к тем миллиардам, которые украли у народа и спрятали в офшорах.

"Если они будут вынуждены жить здесь, то они начнут возвращать эти деньги обратно в страну, если захотят ими воспользоваться. Но, к сожалению, госорганы не поддерживают эту поправку. Наконец-то, в рамках другого законопроекта, параллельно идущего, в рамках Уголовно-процессуального кодекса нормы получили положительное заключение правительства, но однако Минюст выступил против, а другие госорганы, включая Генпрокуратуру, поддержали ее, но рабочая группа отложила принятие этой нормы. В связи с этим у меня вопрос: если мы внесем эту поправку в ваш законопроект, готовы ли вы поддержать ее, чтобы эти деньги возвращались в нашу страну?" – озвучил он.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов ответил, что вопрос актуальный, и есть комитет по возврату активов, есть ряд возвращенных средств.

"Давайте будем отрабатывать и смотреть. В целом надо исходить из самих себя. Любое коррупционное преступление и хищение должно расцениваться как предательство. Соответственно, все эти нормы мы должны рассматривать. И если необходимость будет, и поддержка, то будем их внедрять", – предложил он.

Перуашев заявил, что его не удовлетворяет такой ответ.

"Эти ваши общие рассуждения общие о том, что надо начинать с себя и так далее… Я говорю о конкретных вещах. Когда коррупционер признан судом и осужден, ему дают 8 лет, но через 2 года он выходит по замене. Даже в рамках возврата капитала выяснилось, что это самая эффективная мера. Они ходят спокойно, пока им не запретят выезд за рубеж. Только тогда начинают бегать и искать выходы. Это оказалась самая эффективная мера оказалась, и вы об этом знаете. Тем более, есть положительное заключение правительства", – озвучил Перуашев.

Депутат предложил обходиться не общими рассуждениями, а принимать конкретные шаги.

"Спасибо, вы опытный депутат. Но мне одному что ли принимать решение? Я еще раз подчеркиваю, что мы должны все это обсудить, вопросов нет. Но есть же соответствующие процедуры", – сказал Саркулов.

Ерлан Кошанов поручил проработать этот вопрос до второго чтения.

Ранее стало известно, что реестр коррупционеров разработают в Казахстане.