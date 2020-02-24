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Казахстан пожалуется на Кыргызстан в ВТО

Это может случиться в марте во время заседания ВТО.

Фото : Euronews24 февраля 2020, 16:39

Казахстан в скором времени пожалуется на Кыргызстан во Всемирную торговую организацию. По мнению казахстанской стороны, законодательство Кыргызстана не соответствует принципам ВТО, передает zakon.kz.

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова заявила, что Казахстан намерен сообщить о своих претензиях к Кыргызстану в ВТО, пишет Sputnik Казахстан.

Мы были удивлены тем претензиям, которые Кыргызстан предъявил Казахстану. У нас параллельно готовятся пару обращений в ВТО о несоответствии национального законодательства Кыргызстана. Кыргызстан немножко "предвосхитил" наше обращение, скажем так. Но их претензии были не очень обоснованы, - сказала Кушукова.

Казахстан намерен подать обращение в марте во время заседания.

В середине февраля стало известно, что Кыргызстан подал жалобу в ВТО на Казахстан. Кыргызская сторона считает, что соседи не соблюдают международные правила торговли. Это проявляется якобы в "ужесточенных" проверках на границе.

Подробнее об этом читайте здесь.


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