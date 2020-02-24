Чувственный дуэт с украинской Карди Би записал казах из "Голоса краïни"

Оба исполнителя находятся в команде Потапа и Насти Каменских

Одни из самых ярких участников 10-го сезона проекта "Голос краïни" казахстанец Ерлан Байбазаров и украинка Карина Балашова записали чувственный кавер на песню "Love me again", передает zakon.kz.

Участники телепроекта, успешно прошедшие слепые прослушивания, уже находятся в Киеве, где готовятся к выступлению во втором туре.

"Сладкая", горячая и милая Карина Балашова взорвала зал на слепых прослушиваниях жарким исполнением хита американки Карди Би "I like it". Видео на Youtube набрало более миллиона просмотров.

Девушка была на слепых прослушиваниях с кудрявыми волосами, пытаясь даже внешне быть немного похожей на Карди Би.

Но в дуэте с Ерланом она показала, что на самом деле у нее очень тонкая и ранимая душа, и голос у нее не только сильный, но и очень певучий. Ерлан Байбазаров также продемонстрировал свои возможности в лирике, и широкий диапазон, спев с Кариной в терцию в первой октаве.

К слову, выступление Ерлана Байбазарова на слепых прослушиваниях, где он с помощью специальной педальки-лупера и домбры взорвал зал исполнением песни "Feel It Still”, посмотрели на Youtube почти 2,5 млн раз.

Оба исполнителя находятся в команде Потапа и Насти Каменских

Ранее Ерлан для другого кавера подыграл на домбре грузинской участнице проекта Анастасие Картвелишвили.

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