Молодая жена Петросяна собирает восторженные комментарии под фото в купальнике

35-летняя жена 80-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает делиться кадрами с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

В этот раз ее наряд оказался минималистичным – просто купальник, в котором Татьяна идет по практически белому песку.

"У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твоё счастливое дыхание…" – подписала она фотографию.

По постом подписчики Брухуновой рассыпались в комментариях:

Татьяна, вы очаровательны

Невероятно красивая, фигура огонь

Красивая, жизнерадостная, настоящая!

Как приятно смотреть на счастливых людей

Очень красиво, мило, приятно смотреть, интеллигентная красота

Ножки хорошие какие! Красота

Сам юморист тоже отдыхает с семьей.

7 января 2026 года пятая Брухунова похвасталась в Instagram сюрпризом, который устроил ей супруг.