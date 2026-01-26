#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Культура и шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна собирает восторженные комментарии под фото в купальнике

жена Петросяна Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 17:52 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя жена 80-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает делиться кадрами с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

В этот раз ее наряд оказался минималистичным – просто купальник, в котором Татьяна идет по практически белому песку.

"У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твоё счастливое дыхание…" – подписала она фотографию.

По постом подписчики Брухуновой рассыпались в комментариях:

  • Татьяна, вы очаровательны
  • Невероятно красивая, фигура огонь
  • Красивая, жизнерадостная, настоящая!
  • Как приятно смотреть на счастливых людей
  • Очень красиво, мило, приятно смотреть, интеллигентная красота
  • Ножки хорошие какие! Красота

Сам юморист тоже отдыхает с семьей.

7 января 2026 года пятая Брухунова похвасталась в Instagram сюрпризом, который устроил ей супруг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Редкое семейное фото с отдыха на Мальдивах опубликовала пятая жена Евгения Петросяна
18:51, 31 января 2025
Редкое семейное фото с отдыха на Мальдивах опубликовала пятая жена Евгения Петросяна
Молодая жена Петросяна рассказала, что делает с хейтерами
12:24, 04 ноября 2024
Молодая жена Петросяна рассказала, что делает с хейтерами
Молодая жена Петросяна показала, как позирует ему на Мальдивах
09:21, 30 января 2025
Молодая жена Петросяна показала, как позирует ему на Мальдивах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: