Молодая жена Петросяна собирает восторженные комментарии под фото в купальнике
Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя жена 80-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает делиться кадрами с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.
В этот раз ее наряд оказался минималистичным – просто купальник, в котором Татьяна идет по практически белому песку.
"У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твоё счастливое дыхание…" – подписала она фотографию.
По постом подписчики Брухуновой рассыпались в комментариях:
- Татьяна, вы очаровательны
- Невероятно красивая, фигура огонь
- Красивая, жизнерадостная, настоящая!
- Как приятно смотреть на счастливых людей
- Очень красиво, мило, приятно смотреть, интеллигентная красота
- Ножки хорошие какие! Красота
Сам юморист тоже отдыхает с семьей.
7 января 2026 года пятая Брухунова похвасталась в Instagram сюрпризом, который устроил ей супруг.
