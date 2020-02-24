Ломбарды в Казахстане заставят заново зарегистрировать

Правоохранительные органы филиалы ломбарда "Гарант 24" и "Estate Ломбард" заподозрили в мошенничестве.

По Казахстану прокатилась волна случаев, когда доверчивые вкладчики поверили лживым обещаниям некоторых ломбардов о сверхприбыли, и отнесли туда все, что имели, но в итоге не получили не то, что никакую прибыль, но даже не могут вернуть вложенное. Полиция уже нашла некоторых фигурантов "пирамиды" в ряде регионов, идет следствие. Тем временем, выяснилось, что до 1 июля 2020 года все ломбарды в Казахстане должны будут пройти новую регистрацию, передает zakon.kz.

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что в соответствии с Законом РК "О микрофинансовой деятельности" деятельность ломбардов по предоставлению микрокредитов физическим лицам с 1 января 2020 года отнесена к микрофинансовой деятельности.

При этом для осуществления своей деятельности после 1 июля 2020 года ломбардам необходимо пройти учетную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, после которой Агентством будет осуществляться регулирование данных организаций. На сегодняшний день для прохождения учетной регистрации ни один из ломбардов в Агентство не обращался, и соответственно, не состоит в реестре микрофинансовых организаций. Учитывая, что регулирование деятельности ломбардов Агентством будет осуществляться после прохождения ими учетной регистрации и включения в реестр микрофинансовых организации, рекомендуем воздержаться от получения услуг у ломбардов, не прошедших учетную регистрацию. - сообщили в Агентстве.

Список микрофинансовых организаций, прошедших учетную регистрацию, доступен на официальном сайте Агентства в разделе "Реестр разрешений и уведомлений" - "Разрешения" - "Учетная регистрация микрофинансовых организации".

Обращаем внимание, что, вступая в договорные отношения с подобными компаниями, гражданин должен самостоятельно оценивать все возможные риски и нести ответственность за свои действия, - добавили в Агентстве.

Напомним, правоохранительные органы заподозрили в мошенничестве филиалы ломбарда "Гарант 24" и "Estate Ломбард" . Финансовые организации принимали от казахстанцев под проценты, обещая выплатить большие суммы вознаграждения. Люди брали кредиты, закладывали недвижимость в надежде на получение прибыли. Ранее были задержаны директора таразского, карагандинского, алматинского и павлодарского филиалов "Гарант 24 Ломбард" и "ESTATE Ломбард". Полиция продолжает разыскивать руководителя актюбинского филиала ТОО "Гарант 24 Ломбард".

В ходе проведенного досудебного расследования было установлено, что ТОО "Гарант 24 Ломбард" осуществляет свою деятельность за счет привлечения денег граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности, то есть является фактически финансовой (инвестиционной) пирамидой, "обвал" которой в последствии может привести к отрицательным социальным последствиям.

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