Казахстанец хотел связаться с Назарбаевым, угрожал ядерной бомбой и попал в тюрьму

Он провел в заключении год и два месяца.

Казахстанец Сергей Ремешко угодил в тюрьму после телефонных угроз, сообщает zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Ремешко позвонил на прямой эфир одного из телеканалов и требовал предоставить ему телефонный контакт с Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана на тот момент. Когда телефонному террористу отказали, он угрожал взорвать три ядерные бомбы.

Мужчина признался, что совершил звонок будучи в состоянии алкогольного опьянения.

(Сказал) Что заложил три ядерные бомбы и сейчас взорву. Позвонил - телефон не прятал. Так и дома лежал. Приехали, забрали. Здесь я провел год и 2 месяца, - рассказал Ремешко. Полгода из этого срока просидел в следственном изоляторе.

Спустя почти полтора года Ремешко вышел на свободу досрочно, благодаря поправкам УК РК.

Проведенный под арестом один день засчитывает полтора суток. Это - для осужденных средней безопасности. Засчитывать два дня для осужденных минимальной безопасности, - рассказал про поправки заместитель начальника КУИС МВД Адлет Мустафинов.

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