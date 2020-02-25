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Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Фото : tsn.ua25 февраля 2020, 01:05

Жюри присяжных признало американского продюссера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в изнасиловании и в сексуальных домогательствах, сообщает zakon.kz со ссылкой на The New York Post.

Вайнштейна сочли виновным в принуждении к сексу ассистентки Мириам Хейли, а также в изнасиловании парикмахера-стилистки Джессики Мэнн. По этим обвинениям ему грозят от пяти до 25 лет тюрьмы.

По трем другим пунктам, грозившим продюсеру пожизненным заключениям, Вайнштен оправдан. Вайнштейн будет оставаться под стражей до объявления приговора 11 марта. Адвокаты американца уже заявили о намерении подать апелляцию.

Харви Вайнштейн - сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.


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