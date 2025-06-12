#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.8
580.82
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.8
580.82
6.44
Культура и шоу-бизнес

Экс-продюсера Харви Вайнштейна снова признали виновным в изнасилованиях

Знаменитость, продюсер, осужденный, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 08:41 Фото: kinopoisk
Суд Нью-Йорка (США) завершил повторное рассмотрение дела в отношении бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Его снова признали виновным в сексуализированных преступлениях, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах – в изнасиловании в 2013 году и принуждении к сексу нетрадиционным способом в 2006 году. В апреле 2024 года суд отменил приговор из-за допущенных во время судебного процесса нарушений.

11 июня присяжные вынесли вердикт по эпизоду 2006 года. Решение по виновности Вайнштейна в изнасиловании в 2013 году будет принято 12 июня.

Сам продюсер находится в тюрьме, поскольку в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса (ее имя неизвестно).

Вайнштейн свою вину не признает и подал апелляцию на приговор от 2023 года. Сейчас знаменитому продюсеру 73 года. За последний год Харви Вайнштейна неоднократно госпитализировали, а в октябре 2024 года у него диагностировали рак костного мозга.

Ранее мы сообщали о том, что соучредитель студии Miramax обвинялся в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году и в нападении на двух других женщин в 2006 и 2002 годах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Алматы отгремела "самая громкая свадьба Казахстана"
Культура и шоу-бизнес
10:11, Сегодня
В Алматы отгремела "самая громкая свадьба Казахстана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: