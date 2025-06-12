Экс-продюсера Харви Вайнштейна снова признали виновным в изнасилованиях

Суд Нью-Йорка (США) завершил повторное рассмотрение дела в отношении бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Его снова признали виновным в сексуализированных преступлениях, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах – в изнасиловании в 2013 году и принуждении к сексу нетрадиционным способом в 2006 году. В апреле 2024 года суд отменил приговор из-за допущенных во время судебного процесса нарушений.

11 июня присяжные вынесли вердикт по эпизоду 2006 года. Решение по виновности Вайнштейна в изнасиловании в 2013 году будет принято 12 июня.

Сам продюсер находится в тюрьме, поскольку в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса (ее имя неизвестно).

Вайнштейн свою вину не признает и подал апелляцию на приговор от 2023 года. Сейчас знаменитому продюсеру 73 года. За последний год Харви Вайнштейна неоднократно госпитализировали, а в октябре 2024 года у него диагностировали рак костного мозга.

Ранее мы сообщали о том, что соучредитель студии Miramax обвинялся в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году и в нападении на двух других женщин в 2006 и 2002 годах.