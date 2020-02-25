Вдова Коби Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета

О какой сумме иска идет речь, не уточняется.

Вдова пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса обвинила компанию Island Express, владевшую вертолетом, при катастрофе которого погиб ее муж, в причинении смерти в результате халатности, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По ее данным, соответствующая исковая жалоба подана адвокатами Ванессы Брайант в Высший суд округа Лос-Анджелес. В ней указывается, что крушение вертолета произошло по вине пилота Ары Зобаяна, который "проявил халатность" при управлении транспортным средством. По мнению истцов, ответственность за действия пилота полностью лежит на компании. Газета не уточняет, какую сумму истцы намерены взыскать с Island Express.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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