Когда вернут деньги пострадавшим от финансовых пирамид, рассказали в МВД
Расследуется 22 уголовных дела.
Фото : 24tv.ua25 февраля 2020, 10:24
В кулуарах правительства начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов отметил, что принимаются все меры, передает zakon.kz.
По его словам, расследуется 22 уголовных дела.
Дела по трем финансовым пирамидам – Ломбард 24, Эстейт Ломбард и Выгодный займ. По ним свыше 5 млрд причинен материальный ущерб. В прошлые года было более 30 фактов создания пирамид, виновных привлекли к уголовной ответственности, - сказал он.
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Также Адилов рассказал о возврате денег.
Сейчас принимаются меры по установлению имущества виновых, в том числе похищенных денег. Три учредителя этих основных ТОО объявлены в розыск. Всего в розыске 9 лиц, 13 человек взяты под арест. Одна из основных задач – восстановление нарушенных прав, возврат денежных средств, сейчас мы работаем полностью и с комитетом финансового мониторинга, с органами прокуратуры, проверяются банковские счета, и дополнительно все имущество, которое мы обнаружим, судом будет решен вопрос о возврате (денег вкладчикам), - заключил он.
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