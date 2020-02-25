Когда вернут деньги пострадавшим от финансовых пирамид, рассказали в МВД

Расследуется 22 уголовных дела.

В кулуарах правительства начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов отметил, что принимаются все меры, передает zakon.kz.

По его словам, расследуется 22 уголовных дела.

Дела по трем финансовым пирамидам – Ломбард 24, Эстейт Ломбард и Выгодный займ. По ним свыше 5 млрд причинен материальный ущерб. В прошлые года было более 30 фактов создания пирамид, виновных привлекли к уголовной ответственности, - сказал он.

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Также Адилов рассказал о возврате денег.

Сейчас принимаются меры по установлению имущества виновых, в том числе похищенных денег. Три учредителя этих основных ТОО объявлены в розыск. Всего в розыске 9 лиц, 13 человек взяты под арест. Одна из основных задач – восстановление нарушенных прав, возврат денежных средств, сейчас мы работаем полностью и с комитетом финансового мониторинга, с органами прокуратуры, проверяются банковские счета, и дополнительно все имущество, которое мы обнаружим, судом будет решен вопрос о возврате (денег вкладчикам), - заключил он.

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