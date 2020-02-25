Пистолеты продал за 120 тысяч тенге. В МВД рассказали о побеге контрактника

По версии следствия, солдат на протяжении определенного времени совершал хищения из камеры хранения с оружием.

Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал подробности дела солдата-дезертира, который совершил хищение оружия в Туркестанской области, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, на протяжении определенного времени были данные факты хищения. С конца января и до середины февраля будучи незамеченным, имея доступ к камере хранения оружия, по одному-две единицы он совершал хищение, — сказал Адилов в кулуарах правительства.

Что касается большого хищения автоматов, то в этом случае, по его словам, военнослужащий пригласил своих знакомых гражданских друзей.

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Основное оружие все таки было похищено в один день, в ночь с 19-20 февраля. Он продал буквально два пистолета, мы их сразу обнаружили и изъяли, за 120 тыс. тенге. А остальное оружие хранилось у его друзей, — сообщил Адилов.

Он добавил, что следствием возбуждены уголовные дела по таким статьям, как 291 хищение оружия и 453 халатность.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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