Побег солдата с оружием: возбуждено еще одно уголовное дело

По информации главы МВД, помимо основного подозреваемого задержаны двое соучастников, которые помогли ему вывезти арсенал и реализовать часть оружия.

Следствием возбуждено еще одно уголовное дело по факту халатности войскового наряда в воинской части в Туркестанской области, сообщил в кулуарах правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках данного уголовного дела задержан у нас задержан основной подозреваемый, который совершил хищение оружия из воинской части, а также двое его соучастников. Один из них помог ему вывезти данное оружие, а другой помог реализовать, — сказал Тургумбаев.

Читайте также:

Задержаны соучастники сбежавшего солдата

По его словам, сейчас возбуждено второе уголовное дело по факту халатности должностных лиц в самой воинской части.

"Сейчас возбуждено второе уголовное дело по халатности войскового наряда, которые несли охрану в данной части. Кроме этого, в отношении руководства. Следственные действия проводятся. В части руководства войсковой части, а также того наряда будет дана отдельная правовая оценка", — добавил глава МВД.

20 февраля стало известно, что под Шымкентом солдат сбежал из воинской части, прихватив арсенал оружия. Беглеца поймали в тот же день.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!