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Погоня в Шымкенте. 4 экипажа 2,5 километров преследовали водителя

Водитель проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться.

Фото : polisia.kz25 февраля 2020, 12:20

5 протоколов составлены на водителя, оказавшего сопротивление полицейским в Шымкенте, передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, в ночь с 9 на 10 февраля 2020 года сотрудники Патрульной полиции Шымкента при патрулировании заметили автомобиль марки "LADA 21703", нарушивший правила дорожного движения.

Полицейские потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться. Проехав более 2,5 километров, 4 экипажами Патрульной полиции автомобиль был блокирован и остановлен.

В ходе проверки документов водитель и пассажир оказали активное сопротивление. После прохождения медицинского освидетельствования задержанных доставили в центр временной адаптации и детоксикации. Автомашина водворена на штрафстоянку. В отношении водителя составлены 5 административных протоколов – статья 613 часть 1 (Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), об остановке транспортного средства), статья 608 часть 1 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), статья 612 часть 1 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения), статья 230 часть 2 (Незаключение договора обязательного страхования), статья 593 часть 2 (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности) КоАП РК, - говорится в сообщении.


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