Около ста человек умирают ежегодно в Казахстане в ожидании пересадки органов

На сегодня более 3200 человек нуждаются в трансплантации.

В Казахстане активно обсуждается проект нового кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. В Алматы также прошли дебаты по этому вопросу с участием депутата Мажилиса, руководителя рабочей группы по разработке данного законопроекта Зауреш Аманжоловой, министра здравоохранения Елжана Биртанова, известных врачей и общественных деятелей, сообщает zakon.kz.

Говоря о позиции рабочей группы Мажилиса депутат Зауреш Аманжолова особо выделила вопросы трансплантологии.

– До этого мы проводили трансплантацию органов и тканей доноров, имеющих не только родственную, но и генетическую связь, то есть при тканевой совместимости, - говорит спикер. – Таким образом, любой гражданин при желании мог стать донором. В проекте кодекса эта норма была исключена и оставлена лишь трансплантация органов доноров, имеющих родственную связь, но мы отстояли первоначальный вариант.

По словам парламентария, вокруг этого вопроса в обществе возник целый ажиотаж, в рабочую группу стали поступать многочисленные письма, обращения, только в адрес Мажилиса поступило около тысячи предложений. Презумпция согласия предусматривает, что изъятие органов и тканей у умершего человека не допускается, если медучреждение на момент изъятия было поставлено в известность, что при жизни умерший или его законный представитель не давали согласия на изъятие.

При обсуждении этого вопроса рабочей группой Мажилиса совместно с представителями общественности было решено изъятие органов оставить, но если человек при жизни не давал своего согласия, то нужно будет письменное согласие родственников. При этом по-прежнему остается трансплантация органов и тканей доноров, имеющих и родственную связь, и тканевую совместимость.

- На сегодняшний день трансплантология очень нужна, это показатель достижений медицины любой страны и мы гордимся, что в Казахстане в этой отрасли достигнуты определенные результаты, у нас есть талантливые хирурги, которые делают трансплантацию, - отметила депутат. – К сожалению, последние два-три года в Казахстане донорство уменьшилось.

Как проинформировала Аманжолова, на сегодняшний день в нашей стране более 3200 человек нуждаются в трансплантации, из них 70 процентов это те, кому нужна почка. Среди них около 250 детей. Между тем, по ее мнению, у нас есть потенциал донорства.

"К сожалению, у нас в структуре смертности преобладает смертность от ДТП, в которых гибнут молодые люди, и от инсульта, которые в последующем тоже дают клиническую смерть мозга. Есть международные стандарты, страны, которые сегодня проводят пересадку органов. К сожалению, детской трансплантологии у нас нет, дети ждут, пока не дойдут до определенного возраста. И ежегодно мы теряем около ста человек, которые не дождались трансплантации".

При этом депутат особо отметила, что в Казахстане запрещена продажа органов, это у нас делается строго по закону.

Торгын Нурсеитова

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