Треть нуждающихся в пересадке сердца в РК умирают, не дождавшись донорских органов

Зампредседателя правления UMC Махаббат Бекбосынова на пресс-конференции сообщила о нехватке донорских органов для нуждающихся пациентов. К примеру, 30% находящихся на листе ожидания на пересадку сердца умирают ежегодно, передает корреспондент Zakon.kz.

С 2012 года в Казахстане выполнено 95 трансплантаций сердца. За 2023 год в Казахстане пересадили шесть сердец.

"Если говорить про потребность, сегодня официально в листе ожидания на сердце стоят 137 пациентов. 10 из них – дети. К сожалению, в самые хорошие годы трансплантации сердца были давно – 2015-16-17 год, когда мы выполняли в среднем 18-20 трансплантаций сердца в год. Но это, конечно, тоже очень мало от той потребности, которая есть в нашей стране. От восьми до 80 тысяч пациентов, которые имеют тяжелую стадию сердечной недостаточности. Официально из нашего листа ожидания 30% погибают ежегодно, не дождавшись своего донора". Махаббат Бекбосынова

Эта ситуация связана с тем, что родственники в основном отказываются от забора органов от своих умерших органов.

"Да, у нас есть закон, когда мы можем изымать донорские органы без согласия родственников. Но в реальности мы должны ждать согласия родственников умершего человека, которого по медицинским показаниям возможно рассматривать как донора. У нас очень много пациентов, которые погибают в автокатастрофах. И если мы говорим про мировую статистику донорской программы, то именно эти люди, если у них сохраняются органы, становятся донорами. Во многих странах есть закон, который позволяет получить согласие на донорство еще при жизни человека. В Турции, когда получают водительские права, сразу нужно писать согласие или отказ на забор органов. У нас есть такие электронные базы. Многие сотрудники нашей клиники написали согласие на забор органов при смерти мозга". Махаббат Бекбосынова

Другая большая проблема – детское донорство.

"У нас нет в стране законов, которые бы позволяли брать донорские органы у детей. Рассматривать их в качестве доноров. При этом 10 пациентов в листе ожидания на сердце – это дети. Конечно, проблемы есть. Они больше связаны не с медицинскими вопросами, а социальными, с изменением ментальности нашего населения". Махаббат Бекбосынова

Врачи Национального научного кардиохирургического центра представили уникальное устройство под названием ALEM (Astana Life Ex-situ Machine). Это аппарат, который позволит длительно транспортировать донорские органы и лечить их вне тела, и аналогов ему на данный момент нет.

