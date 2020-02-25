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Первенец Илона Маска сам выберет свой гендер

Я не хочу разделять своих детей по половому признаку.

Фото : cdn.shazoo.ru25 февраля 2020, 13:33

Провокационная певица Grimes, которая скоро впервые станет мамой, рассказала о том, как собирается растить своего ребенка от 48-летнего изобретателя и миллиардера Илона Маска, передает zakon.kz со ссылкой на "Рамблер".

Женщина заявила, что даст своему будущему ребенку возможность самому выбрать свою гендерную принадлежность. Певица и ее возлюбленный Илон Маск не будут раскрывать малышу его или ее биологический пол, пока тот не вырастет и сам не поймет, мужчина он, женщина или… человек неопределенного пола.

Я не хочу разделять своих детей по половому признаку, если это не то, как они чувствуют себя в своей жизни. Я не знаю, я лишь чувствую, что этого не нужно знать. Они смогут выбрать свою идентификацию и судьбу, - отметила она в интервью журналу The Face.

Также она отметила, что ее ребенок не будет расти избалованным и испорченным. Певица заявила, что малыш будет много времени проводит в аскетичном лесном домике своего деда, а не купаться в роскоши.

Я хочу, чтобы мой ребенок рос в лесу. Мы не станем жить у деда на постоянной основе, но часто будем проводить там время, чтобы малыш жил в скромной обстановке, - сказала она.


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