Мами встретился с председателем КС Алжира

Мир в обществе является важнейшей конституционной ценностью.

Кайрат Мами провел встречу с председателем Конституционного Совета Алжира, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы Конституционного Совета Казахстана, в столице Алжира проходят официальные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею Конституционного Совета Алжирской Народной Демократической Республики.

В рамках данного события состоялся международный круглый стол на тему "Вклад конституционного правосудия в обеспечение социального мира".

Согласно программе Председатель Конституционного Совета Мами выступил с докладом на тему: "Роль органов конституционного контроля в обеспечении социального мира в обществе".

В своем выступлении он отметил, что мир в обществе является важнейшей конституционной ценностью.

В XXI веке достижение такого состояния социума приобрело особую актуальность. Гарантии социального мира в первую очередь надо искать в Конституции. Деятельность органов конституционной юстиции связана с выявлением и указанием на пути устранения противоречий и пробелов в законодательстве и практике его применения, которые являются потенциальными причинами нарушения гражданского мира. Укрепление конституционализма и усиление принципов верховенства права является залогом мира, согласия и поступательного развития государств, - сказал спикер.

Кроме того, председатель Конституционного Совета Казахстана провел встречу со своим алжирским коллегой г-ном Камелом Фенишем, в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества двух органов в обеспечении конституционной законности. В заключении Мами пригласил его принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан, запланированных на 27-28 августа.

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