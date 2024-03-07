"Каждый гражданин должен знать, что он услышан": как реализуются принципы "Слышащего государства" в Казахстане

В современных условиях развития казахстанской государственности важнейшей конституционной ценностью является демократия, а главным компонентом реформы президента РК стало принятие концепции "Слышащее государство".

Она напрямую связана с активностью гражданского общества, его участия в процессе принятия значимых решений. О том, что же такое "Слышащее государство", и что делать, чтобы гражданина услышали, корреспондент Zakon.kz поговорил с Айгуль Демеуовой, доктором философских наук, профессором, директором мангистауского филиала Академии государственного управления при президенте РК.

Фото из личного архива Айгуль Демеуовой

– Айгуль Амангельдиевна, давайте для начала определимся с понятием – что же такое "Слышащее государство"?

– "Слышащее государство" – это концепция государственной политики, которая акцентирует свое внимание на активных усилиях правительства во взаимодействии с гражданами, на понимании их проблем и потребностей, то есть на создание канала для открытого прозрачного общения между правительством и обществом. И, конечно же, она направлена на то, чтобы голоса граждан были не только услышаны, но и учтены в процессе разработки и принятия решения. То есть здесь очень важную роль играет обратная связь. А организовать ее можно с помощью различных консультаций, опросов, собраний и других механизмов участия.

– На каких принципах и механизмах основано "Слышащее государство"?

– "Слышащее государство" – это эффективное управление, которое требует больше, чем просто распространение информации "сверху вниз". Можно сказать, что это открытый канал связи, поиск возможностей для активного взаимодействия с гражданами, обращение к конкретным сообществам или группам, чтобы услышать самые разные голоса. Кроме того, должна быть прозрачность в принятии решений, которая гарантирует, что граждане понимают, как формируется реализация политики. Правительство собирает и анализирует различные источники для обоснования своих решений. Также один из принципов заключается в том, что есть разнообразие разных точек зрения внутри общества, и государство должно предпринимать шаги для того, чтобы услышать все голоса, независимо от социально-экономического статуса, этнической принадлежности, пола или других факторов. И, конечно, концепция "Слышащего государства" основана на убеждении, что государственное управление наиболее эффективно, когда оно реагирует на нужды, чаяния граждан, активно прислушивается к общественности, взаимодействует с ней. Такой подход должен привести к повышению доверия к государственным институтам и в конечном итоге будет способствовать построению инклюзивного демократического общества.

– Как помогают "слышать" различные интернет-платформы, блоги, страницы в соцсетях, телеграм-каналы, которые принадлежат руководителям госорганов?

– Одним из главных принципов "Слышащего государства" является создание эффективных каналов обратной связи с населением как важного условия укрепления доверия общества. Здесь особое внимание предлагают уделить инициативному слушанию. Что это такое? Это реализация проактивной модели государственной поддержки. Речь здесь идет о необходимости каждого государственного органа знать запросы и потребности конкретного представителя общественности и общества в целом. Для этого госорганы используют весь цифровой массив. Например, государственные органы, первые руководители в обязательном порядке сейчас мониторят социальные сети, ведут свои блоги и оперативнее дают обратную связь.

– Есть ли какие-то признаки, по которым граждане могут определить, что государство их действительно услышало?

– К примеру, сам президент дает понять, что он читает средства массовой информации, социальные сети, то есть он всегда информирован. И этот тон, который задает президент, распространяется на все государственные органы. По каким признакам можно понять, что вас услышали? По принятию решения! Ежегодно президент выступает с Посланием народу Казахстана, где оглашает конкретные решения. Из этого можно понять, что есть обратная связь с гражданами.

Кроме того, государственные органы следят за жалобами в социальных сетях, ничто не остается незамеченным. Все вопросы рассматриваются в определенных комиссиях. И если это действительно требуется, то оперативно этот вопрос решается. Сейчас государственные органы быстро информируют через СМИ, соответственно, они тоже показывают, какую проделывают работу, то есть работают над тем, чтобы граждане быстро и оперативно получали информацию по принятым мерам.

К слову, изменения в некоторых законах привели к изменениям и в работе с обращениями граждан. Был, к примеру, создан сервис "eOtinish". Это единая среда для государственных органов, которая работает по принципу "одного окна". Конечно, этот подход принципиально меняет парадигму в работе с поступающими Е-обращениями – это исключает бюрократические пересылки обращений по разным инстанциям. И все это привело к тому, что теперь фокус внимания государственных органов направлен на решение проблем, а не на обмен документами. Мы сейчас видим хорошие результаты по обращениям граждан. Мы видим процесс дебюрократизации, когда гражданин со своим обращением может напрямую выйти на государственный орган и в установленные сроки получить соответствующий ответ, а если он его не удовлетворяет, то он имеет право обратиться в суд.

– Тяжело ли нынешним чиновникам перестраиваться под новые реалии?

– Госслужащие 7-8 лет назад и госслужащие сейчас – это большая разница. Теперь мы не говорим о классических государственных служащих, мы говорим об активных госслужащих, которые, согласно концепции "Слышащего государства", должны быть открытыми. Госслужащие изменились, они стали более гибкими, быстро отвечают на вызовы в обществе. Конечно, любая трансформация идет нелегко, и перестраиваться тяжело, поэтому сейчас мы видим изменения во взаимодействии с обществом. В 2021 году была принята Концепция развития государственного управления в РК до 2030 года. И там говорится о человекоцентричной модели, то есть люди – прежде всего. Это идет в унисон "Слышащему государству", это проактивная модель эффективного, профессионального прагматичного государства, это переход к модели проактивной, сервисной и отзывчивой к запросам граждан. Принцип проактивности направлен на опережающее оказание государственных услуг, создание благ и выгод для заинтересованных сторон на всех уровнях принятия решения, а также на предотвращение возникновения проблем и минимизацию ущерба.

Фокус усилий и ресурсов направлен на базовые сферы – социальную инфраструктуру, правопорядок. Это мы сейчас и видим во всех поручениях главы государства.

– Когда говорят о "Слышащем государстве", все чаще можно слышать понятие "петли обратной связи". Что это значит?

– Петли обратной связи – это такой механизм, при котором чрезвычайно важно предоставлять гражданам обратную связь, чтобы они знали, как их вклад повлиял на политическое решение. Это показывает, что их голос ценят и воспринимают серьезно. Это мы видим в ежегодных посланиях, в отчетах глав областей, на встречах, приемах граждан, на официальных информационных площадках. Сейчас чиновники используют все информационные ресурсы. Это может быть Instagram, Facebook, telegram-канал и даже TikTok. Сегодня в Казахстане действует множество каналов связи между государством и гражданами. Это цифровая система "3Д правительство", это "Открытые данные" – здесь идет обеспечение прозрачности деятельности госорганов посредством публикаций данных в свободном доступе для граждан страны. Это "Открытый диалог" для приема обращений граждан к государственным органами и организациям квазигосударственного сектора. Это "Открытые НПА" – здесь активно обсуждаются нормативно-правовые акты перед их принятием. Это "Открытый бюджет" – здесь можно отследить прозрачность формирования бюджетных средств посредством гражданского участия. Любой гражданин РК может зайти в эти системы и ознакомиться со всей информацией.

– Каким вы видите идеальное "Слышащее государство" и что, по-вашему, нужно для этого делать?

– Во-первых, должна хорошо работать обратная связь, каждый гражданин должен знать, что он услышан. И это он должен видеть по реализуемым государственным программам. Второе – это адаптация политики на основе отзывов граждан, нужно показывать высокую значимость вклада каждого гражданина.

Что нужно изменить, чтобы приблизиться к идеалу? Конечно же, работать в этом направлении. Мы должны стремиться к более инклюзивной, основанной на широком участии и гибкой форме управления, что в конечном итоге должно укрепить концепцию "Слышащего государства". Важно отметить, что успешная реализация потребует устойчивой приверженности ресурсов и постоянной оценки эффективности этих инициатив. Поэтому сейчас все усилия направлены именно на это.