В деле по изнасилованию в "Тальго" поставлена точка

Приговор осужденным вступил в законную силу.

Приговор по делу об изнасиловании в "Тальго" оставлен без изменения, передает zakon.kz.

Апелляционная коллегия по уголовным делам оставила приговор экс-проводникам поезда "Тальго" без изменения. Об этом в Facebook сообщила Дина Смаилова. Приговор осужденным вступил в законную силу.

25 декабря 2019 года в Костанайском городском суде № 2 был оглашен приговор двум мужчинам, изнасиловавшим пассажирку поезда. Жетес Умбеталиев и Колканият Курманиязов были осуждены к лишению свободы на 5 лет каждый. После оглашения приговора родственники осужденных устроили скандал в зале суда. Они кричали, что решение суда несправедливое и доказательств вины нет.

35-летнюю жительницу Актюбинской области изнасиловали двое проводников поезда "Тулпар-Тальго" в сентябре 2018 года. Жетес Умбеталиев и Колканат Курманиязов были признаны виновными и в июле 2019 года приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Однако вскоре этот приговор отменили и вынесли новый.

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