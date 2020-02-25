Как запрет на проверки малого бизнеса может отразиться на объеме контрафакта в РК

По мнению юристов, владельцы исключительных прав на товарные знаки при таких условиях не могут защитить свои права с помощью государства.

Как введенный с нового года запрет на проверки малого и микробизнеса сказывается на ведении бизнеса в Казахстане, и что с этим делать, обсудили участники круглого стола "Мораторий на проверки субъектов малого бизнеса", прошедшего в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Организатором мероприятия стало ТОО "Болотов и Партнеры", выступившее от имени целого ряда правообладателей товарных знаков. Информационную поддержку оказали ИС "Параграф" и СИ Zakon.kz. В зале собрались представители Департаментов юстиции г.Алматы и г.Нур-Султан, Департамента госдоходов по городу Алматы, НПП "Атамекен", а также юристы, патентные поверенные и конечно сами правообладатели.

Как отметил в своем приветственном слове Управляющий партнер ТОО "Болотов и Партнеры" Юрий Болотов, 26 декабря 2019 года Президентом Казахстана подписан указ №229, согласно которому всем центральным и местным исполнительным органам надлежит прекратить проведение всех проверок с посещением субъектов малого и микро-бизнеса, чья среднегодовая численность работников составляет менее 100 человек и среднегодовой доход не превышает 300 000 МРП. Действие данного указа также распространяется и на проведение проверок в отношении нарушителей прав интеллектуальной собственности.

В настоящее время субъекты бизнеса всех категорий вынуждены констатировать, что недавно введенный временный мораторий на проверки субъектов малого бизнеса оказывает негативное влияние на систему и стратегию защиты их товарных знаков в Казахстане, так как большинство нарушителей, вовлеченных в торговлю контрафактом, являются субъектами малого и микробизнеса. Поэтом целью сегодняшнего мероприятия является сбор и обсуждение мнений правообладателей, государственных органов, касательно сложившейся ситуации, разработка и подписание резолюции участниками мероприятия, – сказал Юрий Болотов.

По словам его коллеги, директора патентно-юридической фирмы "Шабалина и партнеры", патентного поверенного РК Асылбека Абдыкулова, с одной стороны объявленный мораторий на проверки малого бизнеса, конечно, имеет определенные плюсы для развивающегося бизнеса. Но мы упустили тот момент, что правообладатели, то есть владельцы исключительных прав на товарные знаки при таких условиях не могут защитить свои права с помощью государства.

В стране декларировано, что каждый может заниматься свободно бизнесом, однако на самом деле получается, что под "таким соусом" можно также заниматься не только изготовлением, но и распространением контрафактной продукции. А контрафакт, во-первых, вредит экономике, а во-вторых, страдает население. И, конечно, страдает имидж владельца бренда, когда под его торговыми марками продается фальсифицированная продукция. Тем более, что Казахстан граничит с Китаем и доступ на рынок контрафактной продукции у нас, как говорится, более или менее свободный. Кроме того, евразийское экономическое содружество и отсутствие таможенных границ с соседним Кыргызстаном позволяет контрафактной продукции из Китая свободно продвигаться через территорию Кыргызстана на нашу территорию, и либо оседать здесь, либо следовать дальше на территорию России, Беларуси и другие страны, – отметил Асылбек Абдыкулов.

Для того, чтобы обратить внимание государства на все эти проблемы, что в Казахстане права правообладателей вроде бы защищаются, однако на самом деле не все так гладко и механизмов реализации мало, и было решено организовать круглый стол. Ведь хотя в законе четко прописана защита прав правообладателей, на практике этого удается достичь не всегда.

Так, по словам Асылбека Абдыкулова, на сегодняшний день исключительные права владельцев товарных знаков, то есть объектов интеллектуальной собственности, защищаются мерами гражданско-правового, административного, уголовного законодательства. Однако в связи с действующим указом о моратории на проверки бизнеса, реализовать составляющие этого сегмента защиты невозможно, поскольку госорганы, которые имеют право составлять административные протоколы – то есть органы юстиции или антимонопольные органы, не могут реализовать свое право из-за этого моратория.

Раз они не могут провести проверку, то получается, что эта часть административной защиты исключается из сферы деятельности защиты. Остается только уголовная. Но для этого нужно чтобы у правонарушителя было контрафактной продукции на 2 тысячи МРП. А это порядка 14 тысяч долларов. Тяжело найти на рынке реализаторов или изготовителей контрафактной продукции, которые аккумулируют у себя продукцию на такую сумму. В итоге остается только гражданско-правовая ответственность. То есть когда споры правообладателей с правонарушителями рассматриваются в гражданских судах. Но поскольку у нас в стране защищается персональная информация, налоговая тайна, коммерческая тайна, таможенная тайна и т.д, то правообладателю очень трудно в условиях этих частно-публичных отношений собрать какие-то доказательства правонарушений. Даже если он купит какой-то контрафактный продукт, то получить на него фискальный чек можно в каких-то крупных супермаркетах и магазинах, но вряд ли это удастся сделать на рынке. И еще один важный момент. Несколько лет назад государство исключило такой квалифицирующий признак как повторность. В итоге это позволяет нарушителю каждый раз совершать новое правонарушение, и мера ответственности будет одинаковая, – дополнил Асылбек Абдыкулов.

О важности обсуждения всех этих вопросов, а главное путей их решения также рассказал старший юрист компании "Болотов и партнеры" Жанат Нурмагамбетов.

Этот вопрос крайне важен для большинства правообладателей. Причем это могут быть правообладатели как из крупного, так из среднего и малого бизнеса. То есть владеть товарным знаком у нас могут все – и индивидуальные предприниматели, и разного рода юридические лица. И когда их продукцию подделывают, естественно все заинтересованы в том, чтобы была адекватная защита, адекватный уровень защиты прав, который в настоящее время не может быть обеспечен. И в целом уровень защиты снизился вместе с введением моратория до 90% по республике. Это значительный показатель, который влияет на стратегию защиты своих прав всеми правообладателями. Поэтому наша главная цель собрать мнения непосредственно от правообладателей товарных знаков и обсудить с участниками круглого стола текст обращения, которое будет направлено далее в соответствующие органы для внесения изменений в законодательство, – отметил Жанат Нурмагамбетов.

По мнению руководителя Департамента юстиции г. Нур-Султан Алана Тленчиева, вопрос о внесении поправок в законодательство пока не стоит, и в рамках гражданского процесса можно принимать обеспечительные меры, которые позволят ограничить реализацию контрафактной продукции.

Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить возможные проблемы, пути их решения. Чтобы одна из задач органов юстиции по защите прав интеллектуальной собственности была обеспечена на должном уровне. Готовясь к этому мероприятию, я проанализировал цифры, которые у нас есть, и за весь 2019 год к нам поступило 101 обращение. По 52 заявлениям мы открыли проверки и 45 постановлений вынесено административным судом. На всех нарушителей были наложены административные штрафы. При этом одна компания 10 раз обратилась, другая – порядка 15 раз. И, я думаю, возможности гражданского процесса позволяют правообладателям защитить свои права. В целом мы сейчас свою работу переориентируем на праворазъяснительную. Например, активно сотрудничаем с крупными рынками, торговыми центрами и прямо на их территории собираем продавцов и собственников этой продукции, и разъясняем им, что нужно делать, чтобы не нарушить чьи-то права. Также ведем разъяснительную работу на наших страницах в facebook и Instagram. Кроме того, в рамках года волонтерства мы уже обучили определенное количество студентов, которые вместе с нами посещают места реализации товаров и занимаются разъяснительной работой, – рассказал Алан Тленчиев.

В целом обсуждение обозначенных тем и вопросов вызвало горячую дискуссию у участников круглого стола, что позволило выработать и принять конкретные предложения. В итоге была подготовлена резолюция, которую после трехдневного изучения другими заинтересованными правообладателями и партнерами (по каким-то причинам не сумевшим посетить круглый стол), планируется направить в Совет иностранных инвесторов, Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента, с просьбой о внесении изменений в Указ 229 путем включения проверок, направленных на устранение нарушений в сфере интеллектуальной собственности, в список исключений.

Владимир Демидов

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