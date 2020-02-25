Продолжение истории с хоккейными кружками на Almaty Arena

В акимате Алматы состоялась встреча с родителями детей-хоккеистов

Руководитель Управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов встретился с родителями детей, занимающихся хоккеем. Во встрече также принял участие представитель частного хоккейного клуба "Медведи", передает zakon.kz.

На встрече обсудили перспективы развития детского хоккея. Участники подняли вопросы качества детских секций и их ценообразования, а также повышения квалификации тренерского состава.

Руководитель Управления спорта города Рустем Байсеитов сообщил, что в настоящее время ведется разработка Концепции развития детского массового спорта в Алматы, в том числе школьных секций и кружков. Отдельное внимание будет уделено детскому хоккею. Отмечается, что проект концепции развития хоккея будет завершен в ближайшее время и размещен на открытой платформе для обсуждения с широкой общественностью и внесения корректировок.

Первостепенный вопрос – развитие детского спорта, — подчеркнул Рустем Байсеитов, отметив, что прежде чем развивать профессиональный хоккей, необходимо сформировать детский резерв. Усиление мер в области детского спорта, в свою очередь, даст серьезный импульс развитию спорта высших достижений.

По итогам встречи было принято решение, что двое детей, ранее исключенные из хоккейного клуба, продолжат тренировки. Уже сегодня дети посетят очередное занятие.

Накануне правчасе в Мажилисе Парламента депутат Ирина Смирнова возмутилась ситуацией, возникшей вокруг пользования льдом в Almaty Arena. После сообщения акиму Алматы о завышении цены за пользование льдом маленькие хоккеисты были исключены из кружка.

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