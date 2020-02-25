Смерть активиста Дулата Агадила: идет проверка на предмет пыток

В каждой камере находится видеокамера.

Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова заявила, что будет проведена проверка на предмет пыток по факту смерти гражданского активиста Дулата Агадила, передает zakon.kz.

По ее словам, на предмет пыток будет проверка.

"В этом учреждении представитель находится. Он знакомится подробно со всеми съемками, которые производились. В каждой камере находится видеокамера. Человек, как только пересекает линию забора (попадает в поле зрения камер). В камере, где находился Агадил, была камера. Вся запись составляет около 8 часов. Это займет время", - сказала Азимова.

Учитывая ситуацию, чем занимался Агадил – гражданская, общественная деятельность со стороны общества есть сомнение. Должны быть разрешены все сферы допуска, включая гражданский, чтобы никаких нарушений не было допущено. Предоставлен адвокат, - заключила она.

Ранее сообщалось, что активист скончался в следственном изоляторе Нур-Султана.

24 февраля около 21:00 его задержали у него дома и доставили в следственный изолятор. Согласно заключению медицинского освидетельствования в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. Предварительна причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!