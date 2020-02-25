Председатель молодежного крыла "Jas Otan" отметил высокую активность молодежи Туркестана

На встрече обсуждались пути решения насущных общественных проблем, а диалог состоялся в свободном формате.

Председатель молодежного крыла "Jas Otan" Елнур Бейсенбаев, специально приехал с рабочим визитом в Туркестанскую область, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

"Личные достижения каждого молодого человека — это успех всей страны", так отметил Первый Президент, Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда уделяет особое внимание молодежи. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева, мы подводим итоги Года молодежи и начинаем Год волонтеров. В ближайшее время в этом направлении планируется большая работа, - сказал председатель.

Затем Елнур Сабыржанулы ознакомился с работой областного молодежного ресурсного центра. Новый многофункциональный молодежный центр может одновременно обслуживать до 400 молодых людей. В состав Центра входят: молодежный сервисный центр, мобильная группа, IT park, школа робототехники, коворкинг-зона, электронная библиотека, "молодой солдат", "школа добровольцев", "строительные группы" и "языковая школа", множество молодежных клубов, школ и кружков, в том числе различные молодежные организации и психотерапевтические клубы. Также внутри здания находится зона отдыха и спортивная площадка для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса.

Первый заместитель партии "Nur Otan" Б. Байбек и председатель молодежного крыла "Jas Otan " Е. Бейсенбаев встретились в центре с активистами региона. На прошедшей встрече эколог, защитник природы Гани Назарбек обратился по вопросу о защите дикой природы, растений, сохранности экологии и окружающей среды. Гульжамила Сарсенбаевна, PR-менеджер Туркестанского регионального проектного офиса, предложила создать мультимедийный клуб для тесного общения между партией и журналистами. А президент благотворительного фонда "Шапагат" Еркинбай Шалтан подчеркнул, что партия должна усиленно оказывать поддержку инвалидам.

На встрече обсуждались пути решения насущных общественных проблем, а диалог состоялся в свободном формате. Перед отъездом в священный город, в Кентау председатель Молодежного крыла "Jas Otan" возложил венок к памятнику Б. Момышулы, где ознакомился с музеем одноименного героя.

Затем состоялась встреча со студентами, где речь шла о важных проектах по поддержке образованной и квалифицированной молодежи. Кентауский трансформаторный завод стал следующим объектом посещения гостей. На сегодня здесь работает более 1200 человек. Около 1000 из них являются членами партии "Nur Otan". И около 500 молодых людей являются членами Молодежного крыла "Jas Otan".

Затем прошли встречи с членами городского молодежного крыла "Jas Otan", "Молодежного ресурсного центра", далее ознакомились с работой консалтингового центра "Кеңес орталығы" в городе Туркестан и встретились со студенческой молодежью МКТУ им. Х.А.Ясави.

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