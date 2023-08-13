Аким ЗКО встретился с молодежью региона

Диалог акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с молодежью был организован в свободном формате, сообщает Zakon.kz

Диалог акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с молодежью был организован в свободном формате. Представители молодежных организаций области в неформальной обстановке обсудили с главой региона все вопросы, волнующие молодое поколение.

Фото: пресс-служба акима области

Мероприятие прошло в рамках молодежного фестиваля "Jaiyq jastary", проходившего в регионе в течение недели. На встречу приехали молодежные лидеры со всех районов. Они поделились своими успехами и достижениями, а также высказали ряд предложений по вопросам занятости молодежи.



Например, расширяет свои границы молодежный проект "Бастангы", пропагандирующий национальные обычаи и традиции.

Фото: пресс-служба акима области

"Молодежь Акжаикского района передала свой проект, как эстафету, молодежи Жанибекского района. Надеемся, что он будет распространен в каждом районе, и станет востребован, в целом, по республике", – сказал руководитель Акжаикского районного ресурсного центра по делам молодежи Жумажан Гумаров.

Молодой педагог Нурбике Амангельды после окончания школы выиграла образовательный грант из местного бюджета и получила высшее образование. Сегодня она востребованный специалист, работает в сельской школе. Государственную поддержку получают молодые люди и в развитии бизнеса. Один из основателей компании по производству брендированных упаковок Ренат Баймуканов рассказал свою историю успеха.

Фото: пресс-служба акима области

"Нам удалось получить государственный грант на развитие инновационных проектов. Это уже второй наш грант, первый мы выиграли как начинающие предприниматели. Сейчас для молодежи есть много разных программ господдержки, которые дают хороший старт для открытия своего дела. Вся информация в открытом доступе, изучайте, пробуйте себя в разных направлениях", – посоветовал молодой предприниматель.

Фото: пресс-служба акима области

Поэт, редактор районной газеты "Теректы жаңалығы" Адилет Орынбасаров рассказал о ребрендинге логотипа молодежи ЗКО, о дальнейших целях и задачах молодежных активистов. Лидеры молодежных движений области высказали главе региона свои предложения по ряду проблемных вопросов, таких, как обеспечение жильем, социальная поддержка сотрудников молодежных ресурсных центров, талантливой молодежи Приуралья, повышение статуса государственного языка, развитие предпринимательства среди молодежи.

Стоит отметить, что скоро для молодежи Приуралья будет представлена возможность получить собственное жилье без первоначального взноса под 5% годовых через «Отбасы банк».

"Государственная поддержка оказывается молодежи на всех уровнях, главное, нужно иметь желание учиться, трудиться, показывать свои способности. Всегда в приоритете будут востребованные в регионе специалисты: педагоги, врачи, учителя, агрономы, инженеры. Также есть хорошие перспективы и для начинающих предпринимателей, которые могут воспользоваться программами льготного кредитования. Активная и амбициозная молодежь, любящая свою страну, должна приложить все усилия для процветания Казахстана", – подчеркнул аким области.

Подводя итоги встречи, аким области выразил уверенность в том, что такие неформальные встречи дают мотивацию и стимул для дальнейшей работы и пожелал молодежи региона успехов во всех начинаниях.

Фото: пресс-служба акима области