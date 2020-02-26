Роскошная музыка старинных дворцов Санкт-Петербурга прозвучит в "Астана Опера"

Этот вечер пройдет в рамках Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга".

Известные казахстанские и российские артисты выступят в театре "Астана Опера" в рамках нового проекта, направленного на сближение музыкальных культур. Изысканный концерт "Музыка дворцов Санкт-Петербурга" состоится на сцене Камерного зала 5 марта, передает zakon.kz.

Этот вечер пройдет в рамках Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга", который ежегодно проводится в культурной столице России уже более четверти века, став за это время одним из самых значимых и любимых фестивалей города.

Утонченную атмосферу дворцовой музыки в столичном театре создадут: художественный руководитель фестиваля Заслуженная артистка России Мария Сафарьянц (скрипка), лауреат международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано), звезды оперной сцены, ведущие солисты "Астана Опера" – Заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова (сопрано) и Медет Чотабаев (тенор), Народный артист Армении Барсег Туманян (бас), а также главный концертмейстер оперной труппы Елена Сахно (фортепиано).

В программе концерта представлены шедевры мировой классики, такие как Чакона соль минор Т. Витали, "Песня без слов", Скерцо, "Мелодия" П. Чайковского, "Прелюдия" и "Элегия" из цикла "Пять пьес-фантазий для фортепиано" С. Рахманинова, Четыре экспромта для фортепиано Ф. Шуберта, Соната для скрипки и фортепиано №3 до минор Э. Грига, "Песня соловья" из сарсуэлы "Донья Франсискита" А. Вивеса, "Сьерра-Гранада" из сарсуэлы "Темпраника" Х. Хименеса, "Музыка, которую слышал с тобой" Р. Хагмена, "Ну, что ж, прощай!" Э. Чарлза, "Это – жизнь!" Дж. Секко, "Parlami d’amore" Ч. Биксио, "Non ti scordar di me" Э. Куртиса, "Скажите, девушки" Р. Фальво.

Начало концерта в 19.30

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