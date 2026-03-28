#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

"Кайрат" – "Зенит": казахстанцы приехали в Санкт-Петербург

Кайрат - Зенит, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 07:22 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 27 марта казахстанский футбольный клуб "Кайрат" прибыл в Санкт-Петербург на товарищеский матч с местным "Зенитом", сообщает Zakon.kz.

В связи с временным закрытием аэропорта Санкт-Петербурга команда сначала приземлилась в Москве, а затем добралась до места назначения на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба в своих соцсетях.

"Желто-черные" успели провести предматчевую тренировку на стадионе футбольного клуба "Зенит", – говорится в сообщении.

Сам матч "Зенит" – "Кайрат" пройдет сегодня, 28 марта, на стадионе "Газпром Арена".

Фото: Instagram/f.c.kairat

Ранее в Праге определились победительницы чемпионата мира по фигурному катанию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: