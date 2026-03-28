"Кайрат" – "Зенит": казахстанцы приехали в Санкт-Петербург
Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 27 марта казахстанский футбольный клуб "Кайрат" прибыл в Санкт-Петербург на товарищеский матч с местным "Зенитом", сообщает Zakon.kz.
В связи с временным закрытием аэропорта Санкт-Петербурга команда сначала приземлилась в Москве, а затем добралась до места назначения на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба в своих соцсетях.
"Желто-черные" успели провести предматчевую тренировку на стадионе футбольного клуба "Зенит", – говорится в сообщении.
Сам матч "Зенит" – "Кайрат" пройдет сегодня, 28 марта, на стадионе "Газпром Арена".
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript