"Кайрат" – "Зенит": казахстанцы приехали в Санкт-Петербург

Вечером 27 марта казахстанский футбольный клуб "Кайрат" прибыл в Санкт-Петербург на товарищеский матч с местным "Зенитом", сообщает Zakon.kz.

В связи с временным закрытием аэропорта Санкт-Петербурга команда сначала приземлилась в Москве, а затем добралась до места назначения на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба в своих соцсетях.

"Желто-черные" успели провести предматчевую тренировку на стадионе футбольного клуба "Зенит", – говорится в сообщении.

Сам матч "Зенит" – "Кайрат" пройдет сегодня, 28 марта, на стадионе "Газпром Арена".

