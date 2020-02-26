Как повлиял коронавирус на этапы Кубка мира по фристайлу в Алматы

Сборная Китая все же прибыла в Алматы, но в очень ограниченном составе и только те спортсмены, которые не были на своей родине в последние 2 месяца.

28 февраля в Алматы в Ой-Карагай пройдет Этап Кубка мира по лыжному фристайлу-акробатике, а 1 марта на Шымбулаке состоится Этап Кубка мира по лыжному фристайлу-могулу. Интересно, что в этих зимних видах спорта участвуют спортсмены из Китая - страны, где зафиксирована эпидемия, вызванная новым коронавирусом. Да и в некоторых других странах сейчас нестабильная эпидемическая ситуация. О том, как повлияла эпидемия в мире на планы проведения больших международных зимних соревнований в Казахстане, рассказали организаторы, передает zakon.kz.

Как стало известно, сборная Китая все же прибыла в Алматы, но в очень ограниченном составе и только те спортсмены, которые не были на своей родине в последние 2 месяца.

"Китайская команда по лыжной акробатике не участвует на Этапе Кубка мира, но они и не планировали участвовать, потому что в это время у них проходят Национальные китайские соревнования внутри страны. Но их национальные внутренние соревнования были отменены и сейчас китайская команда находится в Минске в Беларуси, готовится к участию в финале Кубка мира, который пройдет в российском Красноярске через неделю.

Китайская команда по могулу принимала участие во всем туре с середины января, они прилетели из Стамбула этим утром", - сообщил директор Кубка мира по фристайлу Международной федерации лыжных видов спорта FIS Джо Фитцжеральд.

Ситуацию касательно решения Министерства здравоохранения РК по въезду иностранцев на территорию страны прокомментировал генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта РК Аскар Валиев.

"Те спортсмены, которые прилетели для участия в лыжной акробатике прилетели из благополучных стран- летели из Минска, Киева и Стамбула с предыдущего Этапа Кубка мира. Ребята - участники соревнований в параллельном могуле после Этапа в Японии летели к нам через Сеул, никто из них крайние 2 месяца не был на территории Китая.

Мы заранее запросили у всех паспорта, подтвердили в нашей службе здравоохранения, что эти ребята не были в Китае. Все команды благополучно прибыли, прошли тестирование в соответствии со всеми требованиями нашего Минздрава в аэропорту, сейчас находятся в гостиницах, приступают к тренировкам, чувствуют себя хорошо, - пояснил Валиев.

Выступающие в лыжной акробатике уже приступили к официальным тренировкам.

Технология подготовки трамплинов для лыжной акробатики предусматривает использование соли и сухого льда, предусмотрено большое количество сухого льда. В трамплинах проложены специальные трубы, куда засыпается сухой и благодаря этому трамплин очень крепкие, - добавил Аскар Валиев.

Могулисты начнут официальные тренировки в ближайшее время, снежная трасса, несмотря на теплую погоду, готова и находится в отличном состоянии.

Альберт Ахметов

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