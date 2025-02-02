Казахстанка завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по фристайл-могулу

Фото: Instagram/nastya_freestasya

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко стала второй на этапе Кубка мира в Вал Сент-Коме, который проходит в Канаде, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле. По ходу соревнований Городко выбила из борьбы за "золото" олимпийскую чемпионку Перрин Лаффон (Франция), победив ее в полуфинале. В решающем заезде Городко встретилась с Джейлин Кауф. Сильнее оказалась американская спортсменка. Третье место заняла Перрин Лаффон. Юлия Галышева финишировала девятой, Аяулым Амренова показала 13-й результат. 15 января 2025 года Анастасия Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 в Турине.

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