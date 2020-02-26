Поборы в школе Тараза: директор отстранен от работы

Школа работает в обычном режиме.

После обвинений руководителя средней школы №43 в Таразе в поборах и давлении на преподавателей в дело вмешался акимат области, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата, 24 февраля в связи с обращением учителя школы по поручению акима области создана рабочая комиссия, в состав которой вошли представители управления образования, профильного профсоюза, НПО.

Учитель школы №43 Кунсулу Боримбекова рассказала Almaty.tv, что была уволена после того, как спросила директора, на что идут деньги. По ее словам, за открытый урок учителям нужно было передать директору 5 тысяч тенге, а иначе он не засчитывался.

Решением согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам отдела образования Тараза К.Боримбекова восстановлена на работу учителя казахского языка. Директор школы Э.Умирбекова временно отстранена от занимаемой должности, - отметили в ведомстве.

В настоящее время данный вопрос всесторонне изучается представителями областного департамента по обеспечению качества в сфере образования, областного управления образования, акимата города Тараз и партии Nur Otan.

По всем фактам проводятся проверочные мероприятия. В случае подтверждения данных фактов материалы будут направлены в правоохранительные органы.

На сегодняшний день школа работает в обычном режиме. Посещаемость учащихся нормальная, все занятия проходят в соответствии с расписанием.

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