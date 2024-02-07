Массовое отравление в школе в Туркестанской области: директора отстранили от работы

В Туркестанской области директора школы, в которой отравились учителя и дети, отстранили от работы, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", вначале была версия, что 39 человек отравили после похода в столовую. Но после выяснилось: головная боль, тошнота и слабость появились из-за свежего ремонта в классах.

"По факту отравления учащихся и учителей школы №9 начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Казахстана, то есть несоблюдение гигиенических санитарных правил, повлекшее массовое отравление. По результатам расследования будет дана соответствующая правовая оценка ситуации и виновным лицам", – сообщил прокурор Сарыагашского района Жаннур Ахметбек.

Ранее 5 февраля 2024 года в Туркестанской области школьников и учителей школы №9 доставили в больницу. Как оказалось, причиной недомогания стал запах краски.