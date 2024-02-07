Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовое отравление в школе в Туркестанской области: директора отстранили от работы

Массовое отравление в школе в Туркестанской области: директора отстранили от работы Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области директора школы, в которой отравились учителя и дети, отстранили от работы, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", вначале была версия, что 39 человек отравили после похода в столовую. Но после выяснилось: головная боль, тошнота и слабость появились из-за свежего ремонта в классах.

"По факту отравления учащихся и учителей школы №9 начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Казахстана, то есть несоблюдение гигиенических санитарных правил, повлекшее массовое отравление. По результатам расследования будет дана соответствующая правовая оценка ситуации и виновным лицам", – сообщил прокурор Сарыагашского района Жаннур Ахметбек.

Ранее 5 февраля 2024 года в Туркестанской области школьников и учителей школы №9 доставили в больницу. Как оказалось, причиной недомогания стал запах краски. 

Читайте также

Кричал на коленях: неадекватное поведение жителя Актау попало на видео
Кричал на коленях: неадекватное поведение жителя Актау попало на видео
В школьника выстрелили из ружья в ЗКО
В школьника выстрелили из ружья в ЗКО
Крупный пожар в Семее ликвидировали
Крупный пожар в Семее ликвидировали
Айсулу Омарова
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: