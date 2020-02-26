Звезд казахстанского шоу-бизнеса допросят в связи с рекламой финансовых пирамид

В соответствии с законом о рекламе, КоАП по статьям 150, 157 предусмотрена ответственность.

Начальник следственного департамента министерства внутренних дел РК Санжар Адилов сообщил, что правоохранительные органы намерены допросить казахстанских звезд эстрады в связи с участием в рекламной деятельности финансовых пирамид, передает корреспондент zakon.kz.

В ближайшее время по звездам эстрады, которые принимали участие в рекламной деятельности финансовых пирамид, они будут допрошены, - сказал Адилов.

По его словам, в соответствии с законом о рекламе, КоАП по статьям 150, 157 действительно предусмотрена ответственность.

Но эту ответственность тоже нужно установить. Наши звезды шоу-бизнеса, эстрады должны были достоверно знать, что, рекламируя преступную деятельность, они рекламируют действия преступных организаций, которые были созданы для отъема денежных средств, - заключил он.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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