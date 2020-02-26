Ломбарды обманули казахстанцев: сколько украденных денег вернули

Большая часть денег, которые люди вкладывали в ломбарды, собирались наличными и наличными осуществлялась инкассация.

Начальник следственного департамента министерства внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса рассказал, какую сумму удалось конфисковать полицейским у мошенников-ломбардов, которым доверчивые наивные казахстанцы понесли все свои сбережения, поверив обещаниям о сверхприбыли, передает zakon.kz.

По словам Адилова, 12 подозреваемых объявлены в межгосударственный розыск.

К сожалению, часть из них скрылась еще до начала подачи заявлений граждан за пределы Казахстана. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению их мест нахождения и задержания. 15 подозреваемых лиц в настоящее время уже арестованы. То есть изо дня в день у нас все больше и больше виновных лиц у нас привлекается к уголовной деятельности, - сказал он.

Но еще больше всех интересует вопрос, смогут ли вложившие в "пирамиду" вернуть свои деньги обратно.

Большая часть денег, которые были взяты у граждан, собирались наличными и наличными осуществлялась инкассация. Совместно с Комитетом финансового мониторинга, Генпрокуратурой мы принимаем все меры к поискам похищенных денег, имущества. Сейчас могу сказать, что уже 40 миллионов тенге было изъято в ходе обысков. На 21 квартиру мы уже наложили арест, на 3 дома и более 30 авто наложен арест, - заключил Санжар Адилов.

В настоящее время есть оперативная информация, что двое из учредителей данных финансовых пирамид скрылись за пределами Казахстана, сформирована специальная следственно-оперативная группа и направлены в служебную командировку для установления их мест нахождения. Также у полицейских в настоящее время есть информация о нахождении в России и Кыргызстане.

Добавим, что за создание, организацию пирамиды как за мошенничество предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы

Оксана Скибан, Нур-Султан

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