Сколько наличных денег в среднем приходится на каждого казахстанца

Объем наличных денег в Казахстане за прошлый год заметно вырос. За счет этого увеличился и средний размер наличности в расчете на каждого гражданина, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2024 года, объем безналичных карточных транзакций в Казахстане достиг рекордных 165 трлн тенге. Это на 16% больше, чем за 2023 год. В целом, этот показатель составил 123% от ВВП, отражая дальнейшее проникновение безналичных платежей в экономику, говорится в обзоре аналитического центра АФК.

В то же время, несмотря на расширение инфраструктуры безналичных расчетов и роста их объема, доля безналичных операций выросла лишь до 86,7% с показателя 86,2% годом ранее. Для сравнения, за 2023 год безналичные операции увеличились с 82,5 до 86,2%. Снижение темпов роста по итогам 2024-го связано с более активным использованием наличных.

"Сохранение доли безналичных операций обусловлено заметным ростом объема наличных денег на 20%, до 4,4 трлн тенге на фоне высоких инфляционных процессов, нескольких кампаний по фискализации мобильных переводов, устойчивостью доли теневой экономики (около 18%)". АФК

Фото: АФК

В обзоре отмечается, что в среднем на каждого казахстанца теперь приходятся 218 тыс. тенге наличности против 184 тыс. тенге годом ранее.

Через банкоматы граждане страны обналичили 25,4 трлн тенге, в сравнении с 22,9 трлн в 2023 году рост составил 11%. При этом 82% прироста обеспечили три региона. Это Алматы – рост на 1,4 трлн тенге, Шымкент – плюс 389 млрд тенге и Жетысуская область – плюс 249 млрд тенге. Средний чек по снятию из банкоматов увеличился с 94,7 тыс. до 106,4 тыс. тенге, или на 12,4%.

Развитие безнала

Однако, несмотря на определенный рост объема операций по обналичиванию, безналичные платежи продолжают превалировать, и здесь наблюдается позитивная динамика в нескольких аспектах.

В 2024 году значительно улучшилась обеспеченность POS-терминалами. На каждую тысячу человек теперь приходится 68 устройств против 53 годом ранее на фоне роста потребительских расходов и популярности безналичных платежей.

Страновой уровень проникновения "безнала" по итогам 2024 года достиг отметки 87%. Объемы превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности в 6,5 раза.

В региональном разрезе лидерами прироста доли безналичных транзакций в 2024 году стали Алматинская, Туркестанская и Акмолинская области. Причем первые два региона также преодолели общестрановой уровень: в Алматинской области на долю безнала теперь приходится 91%, в Туркестанской – 89%.

Средний чек одной операции по безналичным транзакциям вырос с 12,6 тыс. до 13,1 тыс. тенге.

Фото: АФК

В АФК отметили, что дальнейшему проникновению безналичных операций, помимо мер по сокращению теневой экономики (KPI по снижению теневой экономики будут включены в планы развития госорганов) и улучшению финансовой грамотности, будут способствовать высокий уровень инноваций в секторе, дальнейшее совершенствование и построение национальной цифровой инфраструктуры (в том числе введение единого QR) и активное применение ИИ и машинного обучения в платежных процессах и продуктах.

Ранее Zakon.kz рассказывал, когда казахстанские банки начнут подключаться к системе межбанковских QR-платежей.