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Прокуратура Нур-Султана прокомменитровала смерть общественника в СИЗО

Было проведено новое исследование тела скончавшегося.

Фото : nur-sultan.prokuror.gov.kz26 февраля 2020, 17:27

25 февраля Департаментом полиции города Нур-Султана начато досудебное расследование по факту смерти общественника Дулата Агадила, передает zakon.kz.

В тот же день, в целях обеспечения объективности исследования всех обстоятельств, уголовное дело принято в производство Управления специальных прокуроров прокуратуры города Нур-Султана. 26 февраля т.г. по ходатайству адвоката семьи умершего Агадила с участием ими приглашенных частных судебных экспертов (Аханбеков А., Сатывалдеев Р.) проведено исследование трупа. По его результатам привлеченные специалисты установили, что причиной смерти Агадила является острая сердечно-сосудистая недостаточность, - сказано в сообщении надзорного органа.

Сообщается, что каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не было установлено.

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Привлеченными экспертами, а также братом и его адвокатом замечания и ходатайства не заявлены. Заключение судебной экспертизы будет представлено по результатам лабораторных исследований. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в прокуратуре Нур-Султана.


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