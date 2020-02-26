МВД опровергает информацию о травмах у активиста Агадила

Осмотр тела проводили в присутствии судебно-медицинских экспертов прокурора, представителей КУИС.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал некоторые детали задержания и смерти в СИЗО гражданского активиста Дулата Агадила, передает zakon.kz.

Для начала он прокомментировал видео задержания активиста, появившееся в Сети. Оно было произведено в Целиноградском районе сотрудниками ДП Акмолинской области. 11 февраля 2020 года Целиноградским судом была дана санкция на заочный арест Агадила, так как в отношении него ранее была мера пресечения – подписка о невыезде. Но он игнорировал неоднократные вызовы следователя, повестки. "В связи с чем было принято решение об изменении меры пресечения, что предусмотрено УПК".

По получению оперативной информации (от ред.: производили задержание), это была не ночь, это было 20 часов 37 минут. Это не относится к ночному времени. Более того, лица, подозреваемые, в отношении которых объявлен розыск, наши сотрудники проводят оперативно-розыскные мероприятия круглосуточно. Если мы получили сообщение о местонахождении лица, подозреваемого в совершении преступления, тем более, в отношении которого имеется санкция о розыске, тогда наши оперативные сотрудники выезжают по месту задержания, несмотря на время суток, это наша работа, - отметил Адилов.

Информацию о травмах на теле скончавшегося он опроверг.

Что касается телесных повреждений, которые муссируются, я могу полностью опровергнуть данную информацию. Мы соболезнуем всем родным и близким в связи со смертью Агадил Дулата. Вчера в присутствии судебно-медицинских экспертов прокурора, представителей КУИС был сразу же произведен осмотр тела. Первоначальный наружный осмотр показал, что видимых телесных повреждений нет. Вчера же судебные эксперты предварительное заключение дали, сообщили о том, что смерть наступила в результате внезапной остановки сердца, остро-сердечной сосудистой недостаточности, - сказал спикер.

Полное заключение судебно-медицинской экспертизы будет не менее чем через 25-30 суток.

Родственники Агадила заявили ходатайство о допуске других экспертов, о расширении состава экспертной комиссии. Ходатайство удовлетворено.

"С сегодняшнего дня расследованием данного уголовного дела занимается управление специальных прокуроров прокуратуры города Нур-Султана, Генеральной прокуратуры РК, - отметил Адилов.

25 февраля стало известно о смерти в СИЗО Нур-Султана гражданского активиста Дулата Агадила. Предварительная причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность". Полиция проверяет инцидент на предмет применения пыток.

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